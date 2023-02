Lo sport in tarda mattinata "un booster" per dimagrire

AGI - L'attività fisica svolta nel momento più propizio della giornata potrebbe incrementare significativamente il metabolismo dei grassi, rendendo determinati orari più efficaci per lo sport e il mantenimento del peso corporeo adeguato. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati del Karolinska Institutet in Svezia e dell'Università di Copenaghen, in Danimarca.

Il team, guidato da Juleen. R. Zierath, ha utilizzato un modello murino per capire se l'orario del giorno in cui si pratica sport può influenzare le risposte del metabolismo dei lipidi. Stando a quanto emerge dall'indagine, quando i topolini si esercitavano in una fase attiva precoce, che corrisponderebbe alla mattina per gli esseri umani, il quantitativo di grassi bruciati grazie all'attività fisica era più elevato rispetto a quando gli animali si muovevano in altri momenti della giornata.

Lo sport può influenzare il corpo in modi diversi in base all'arco di tempo all'interno della giornata in cui si esegue, perché i processi biologici dipendono dai ritmi circadiani delle cellule. "I nostri risultati - afferma Zierath - suggeriscono che l'esercizio in tarda mattinata potrebbe essere più efficace rispetto all'attività fisica svolta durante le ore più tarde in termini di accelerazione del metabolismo ed eliminazione dei grassi. Ciò potrebbe avere importanti implicazioni per le persone che combattono con il peso in eccesso anche se sarà necessario verificare la validità dell'effetto osservato anche in un modello umano".