L'Islanda ha sperimentato un metodo per imparare a leggere più velocemente

AGI - I bambini imparano a leggere più velocemente, a fronte di sfide adeguate e personalizzate. A dirlo, sono gli ultimi dati forniti dall'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU). I ricercatori guidati da Hermundur Sigmundsson, professore presso il Dipartimento di psicologia dell'Università norvegese di scienza e tecnologia hanno testato un nuovo metodo con risultati promettenti. Sigmundsson si occupa di educazione alla lettura da molti anni. Questa volta ha portato la sua esperienza a Vestmannaeyjar in Islanda, dove i bambini di prima elementare hanno provato un nuovo modo di apprendere e padroneggiare l'arte della lettura. "Ci siamo concentrati sul cambiamento della vita scolastica quotidiana degli alunni", afferma il professor Sigmundsson.

Nell'ambito dell'esperimento, i bambini seguono un programma rigoroso per tutta la giornata scolastica.

Prima di pranzo, i bambini imparano le abilità di base come la lettura, la matematica e le scienze. Dopo pranzo arriva la lezione pratica. Nel primo anno di scuola, l'istruzione pone grande enfasi sulle capacità di lettura. La formazione fornisce una pratica mirata e introduce la connessione tra le lettere e i suoni che seguono le lettere. Verso la fine della giornata, gli studenti hanno la loro lezione "passione", in cui possono scegliere tra cinque diverse materie, a seconda del loro interesse.

Questi includono economia domestica, musica, falegnameria, cucito o pittura/disegno. "Abbiamo sviluppato una procedura chiamata READ. Sottolinea i metodi più importanti per l'apprendimento, la psicologia, la teoria della motivazione e la pratica mirata", ha affermato Sigmundsson. E' importante offrire agli studenti sfide adattate individualmente al loro livello.

Insegnare a tutti gli alunni allo stesso modo non è utile perché molti non riescono a tenere il passo. "La chiave è esaminare le competenze dei bambini all'inizio dell'anno scolastico, a settembre, e a gennaio e maggio, il che ci consente di fornire le giuste sfide in relazione alle competenze", ha affermato. I risultati di lettura sono stati eccezionali. Basta guardare i risultati per singole parole, frasi e testo: Parole singole: a settembre, il 58% degli alunni della prima elementare era in grado di leggere parole singole. Avevano già decifrato il codice di lettura.

A maggio, la percentuale era salita al 100%. In altre parole, tutti potevano leggere singole parole. Frasi: a settembre, il 28% degli alunni di prima elementare sapeva leggere le frasi. A maggio la percentuale era del 96%. Testo collegato: a settembre, poco più dell'8% era in grado di leggere il testo collegato. A maggio, quel numero era salito all'88%.

"Pensiamo che i risultati di Vestmannaeyjar siano molto importanti", afferma Sigmundsson. "Questo approccio si traduce in bambini soddisfatti, insegnanti soddisfatti e genitori soddisfatti". I risultati sono stati recentemente pubblicati nel primo articolo sullo sviluppo e la ricerca del progetto in Islanda, che fornirà istruzione a circa 50 nuovi bambini ogni anno per 10 anni.

Dallo studio emerge che i problemi con la lettura sono molto più comuni tra i ragazzi che tra le ragazze. "In Islanda, abbiamo particolari sfide con la lettura tra ragazzi e immigrati", ha detto Sigmundsson. Secondo l'indagine internazionale PISA del 2018, il 34% dei ragazzi di 15 anni in Islanda non è in grado di leggere abbastanza bene per comprendere il testo. In Norvegia, la percentuale dei ragazzi è del 26%.

"Questi bambini non hanno le capacità di lettura che consentono loro di comprendere il testo. In Norvegia, la percentuale varia dal 21 al 26 per cento dei ragazzi", ha detto. Le ragazze fanno molto meglio nel complesso, ma il 5-9 per cento fa ancora fatica.

"Non lo troviamo accettabile. Biologicamente, la proporzione dovrebbe essere compresa tra il 2 e il 4 per cento", ha affermato. "Sono molto colpito dal progetto Vestmannaeyjar che Sigmundsson sta gestendo", ha affermato Hanne S. Finstad, fondatore di Forskerfabrikken, un'impresa sociale che coinvolge i bambini nell'apprendimento e nella scoperta pratica. Finstad ritiene che il programma READ sia rivoluzionario in molti modi perché non si basa solo sulla pedagogia e sulla psicologia, ma anche sui bisogni biologici degli alunni.

"Il tempo è riservato alla ripetizione e all'approfondimento delle capacità. Gli studenti hanno anche l'opportunità di sviluppare la loro parte creativa e musicale, oltre a fare attività fisica ogni giorno. La giornata scolastica è organizzata per sviluppare sia il corpo che l'anima", afferma Finstad. Il nuovo metodo può anche aiutare i ragazzi con ADHD e il nuovo metodo. Attualmente circa il 15 per cento dei ragazzi in Islanda e il 4,9 per cento dei ragazzi in Norvegia assumono farmaci per l'ADHD. L'ADHD può essere collegato a stare troppo seduti e a giornate eccessivamente lunghe.

La giornata scolastica READ non prevede mai lezioni più lunghe di 35-40 minuti. Il nuovo programma comprende anche 72 ore in più di attività fisica durante l'anno scolastico. La lezione della passione è molto importante per aumentare il livello di dopamina dei bambini, l'ormone che scatena la gioia e il benessere.

Il progetto è stato sostenuto da Vestmannaeyjarbr, dal Ministero islandese dell'Istruzione e dell'Infanzia, dalla Confederazione SA delle imprese islandesi e dall'Università d'Islanda