Il soft robot a forma di fata che vola grazie alla luce 

AGI - È stato sviluppato un soft robot con un nuovo design e composto da un materiale intelligente capace di volare grazie al vento e controllato dalla luce. A realizzarlo sono stati i ricercatori del gruppo Light Robots dell’Università di Tampere e l’articolo è stato pubblicato su Advanced Science.

Lo sviluppo di polimeri che rispondono agli stimoli ha portato a una vasta gamma di opportunità legate ai materiali per i soft robot di prossima generazione su piccola scala e controllati in modalità wireless. Da tempo gli ingegneri sanno come utilizzare questi materiali per realizzare piccoli robot in grado di camminare, nuotare e saltare. Finora nessuno è riuscito a farli volare.

“Superiore alle sue controparti naturali, questo seme artificiale è dotato di un attuatore morbido”, ha spiegato Hao Zeng, Academy Research Fellow e leader del gruppo. “L’attuatore è realizzato in elastomero cristallino liquido sensibile alla luce, che induce azioni di apertura o chiusura delle setole all’eccitazione della luce visibile.

La fata artificiale sviluppata da Zeng e Jianfeng Yang ha diverse caratteristiche biomimetiche. A causa della sua struttura ad alta porosità e leggerezza (1,2 mg), può facilmente galleggiare nell’aria diretta dal vento. Inoltre, una stabile generazione di anelli a vortice separati consente di viaggiare a lunga distanza assistiti dal vento.

“La fata può essere alimentata e controllata da una fonte di luce, come un raggio laser o un Led”, ha affermato Zeng. Ciò significa che la luce può essere utilizzata per modificare la forma della minuscola struttura simile a un seme di tarassaco.

La fata può adattarsi manualmente alla direzione e alla forza del vento cambiando la sua forma. Un raggio di luce può anche essere utilizzato per controllare le azioni di decollo e atterraggio dell’assieme polimerico.

Successivamente, i ricercatori si concentreranno sul miglioramento della sensibilità del materiale per consentire il funzionamento del dispositivo alla luce del Sole. Inoltre, aumenteranno la struttura in modo che possa trasportare dispositivi microelettronici come gps e sensori, nonché composti biochimici.