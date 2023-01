Strage di delfini sulla costa atlantica francese 

AGI - Per i cetacei, la stagione degli spiaggiamenti è iniziata male sulle coste francesi - scrive Le Monde - perché tra il giorno di Natale scorso e il 15 gennaio, “quasi 300 di loro – il 90% dei delfini comuni – sono stati trovati morti sulle coste intorno al Golfo di Biscaglia”. Un massacro? In ogni caso una strage.

Stando alla sommaria notizia, gli scienziati dell'Osservatorio Pelagis dell’Università di La Rochelle-Cnrs, che hanno esaminato questi animali e ne hanno sottoposto ad autopsia alcuni, affermano che "la maggior parte di loro ha mostrato segni evidenti dell’impiego di attrezzi da pesca per la loro cattura" e descrivono la loro morte come "intensa", “eccessiva” e "particolarmente precoce" perché in genere i picchi di simili fenomeni si sono verificati fino ad ora e nelle stagioni precedenti nel corso del mese di febbraio. Una caccia insolita.