Una tecnologia a ultrasuoni per i trattamenti cerebrali

AGI - Il team del professor Hwang Jae-yoon del Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), Corea del Sud, ha sviluppato una tecnologia ad ultrasuoni che potrebbe essere alla base di nuovi strumenti di trattamento nel campo della stimolazione cerebrale. Recentemente sono studiati metodi a ultrasuoni per la stimolazione e il trattamento del cervello e sono stati pubblicati risultati secondo cui la stimolazione cerebrale a ultrasuoni ha effettivamente migliorato malattie come il morbo di Alzheimer e la depressione. Tuttavia, il problema in questi primi tentativi è stato lo stimolare selettivamente aree specifiche del cervello. La tecnologia sviluppata in Corea è invece proprio in grado di concentrare gli ultrasuoni in un unico piccolo punto per la stimolazione.

La tecnologia sviluppata dal team di ricerca si basa si di una innovativa metodologia per generare ologrammi ultrasonici e su di una una rete di deep learning ottimizzata per la generazione di ologrammi ultrasonici. Il professor Hwang Jae-yoon del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica della DGIST ha dichiarato: "Abbiamo applicato la tecnologia di apprendimento profondo agli ologrammi a ultrasuoni, Di conseguenza, abbiamo sviluppato una tecnologia in grado di generare e modificare liberamente, rapidamente e con precisione la forma dei fasci di ultrasuoni". "Ci auguriamo - ha concluso - che i risultati di questa ricerca vengano utilizzati nella tecnologia di stimolazione cerebrale di precisione specifica per il paziente e nelle ecografie in genere".