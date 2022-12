Profumo di neve e di ghiaccio. Uno studio sfata il mito dell'inverno inodore

AGI - Che profumo ha l’inverno? Risponde il Washington Post che “a differenza della primavera, dell'estate e dell'autunno, che hanno profumi fortemente definiti (fiori che sbocciano, spiagge, foglie in decomposizione), la stagione invernale è segnata dal profumo del nulla. Non cresce niente. Niente sta morendo. È una sorta di pausa olfattiva”. Eppure…

Eppure la neve ha un suo profumo, tant’è che i ricercatori sostengono che esso dipende “da cosa c'è nel terreno e nell'aria” e poiché sia ​​l'atmosfera che la terra si stanno riscaldando, “il profumo della neve si fa più forte” perché riflette le impurità nell'aria. Al punto che “i fiocchi nel Wisconsin hanno un odore diverso dalla neve in Svezia e dalla neve in una città”, spiega Johan Lundstrom, professore di neuroscienze cliniche che si descrive come un "ricercatore di odori" presso il Monell Chemical Senses Center di Filadelfia.

Tuttavia, sembra che “il cambiamento climatico stia influenzando l'odore della neve”, secondo quanto affermato da Parisa A. Ariya, chimica e presidente del dipartimento di scienze atmosferiche e oceaniche della McGill University, in quanto man mano che il suolo e l'aria si riscaldano, ciò favorisce la circolazione e l'intensità delle molecole degli odori. E come si vede proprio in questi giorni il cambiamento climatico sta influenzando anche la quantità di neve che ricade sugli Stati Uniti.

Ad ogni modo, il motivo per cui le persone spesso dicono di "sentire l'odore della neve che arriva" è simile alle differenze che ci sono nell'aria quando arriva un temporale durante l'estate, ha precisato Lundstrom. L'aria è un po' più calda e diventa più umida, il che trasporta meglio il profumo, e c'è un cambiamento nella pressione barometrica. Ma lui, quando va nella sua casa a Bjurstrask, che dista circa 60 miglia dal circolo polare artico, sente che qui la neve ha un odore "estremamente pulito", racconta.

Ma non è solo la neve ad avere un profumo, lo ha anche il ghiaccio. Basta pensare al ghiaccio sedimentato nel frigorifero: ha un odore strano e di muffa, poiché ha assorbito gli odori del cibo. Ma il ghiaccio può anche trasportare fragranze che evocano ricordi felici.

In ogni caso, cercare di spiegare che odore ha la neve è una sfida. Quando il profumiere Christopher Brosius stava creando il profumo che ha chiamato "Snow", stava cercando un'esplosione di qualcosa di fresco e freddo. Niente ha funzionato davvero, fino al momento in cui non ha parlato con un'amica della sua prima esperienza con la neve, racconta il Post: “Mi ha ricordato una battuta di un libro francese, 'Claudine at School', in cui la ragazzina morde una palla di neve e dice 'Odora sempre un po' di polvere, questa prima neve caduta'", come un “qualcosa di terroso, umido e leggermente verde, ma la cosa che mancava era la polvere. È stato allora che ho preso un mucchio di bottiglie dall'archivio e ho iniziato a creare", dichiara Brosius, fondatore del “Cbi Hate Parfume”. Profumo di neve e polvere.