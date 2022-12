Una molecola aiuta i bambini obesi a perdere peso

AGI - E' l'acido butirrico la molecola che ha il "potere" di facilitare la perdita di peso nei bambini che soffrono di obesità, ridurre il senso di fame e migliorare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Lo studio, unico del genere realizzato in ambito pediatrico, è stato denominato "BAPO" (Butyrate Against Pediatric Obesity) ed è firmato CEINGE e Federico II di Napoli.

Nel rapporto COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative), redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Italia è seconda in Europa per obesità infantile con una tendenza geografica che vede nelle Regioni meridionali i livelli più elevati di eccesso ponderale. Tra queste, la Campania che continua a mostrare la più alta prevalenza di sovrappeso e obesità in età pediatrica (44.2%).

E non è tutto: oltre il 70% dei bambini obesi rischia di rimanere tale anche in età adulta, con una aspettativa di vita che va dai 5 ai 20 anni in meno rispetto ai soggetti normopeso.

Numerose evidenze scientifiche, spiegano gli studiosi, suggeriscono l'importanza di una dieta sana, ricca di fibre vegetali, in grado di indurre, attraverso una regolazione di composizione e funzioni del microbioma intestinale, un effetto protettivo nei riguardi dello sviluppo di obesità. Ma un gruppo di ricercatori napoletani è andato oltre: ha aggiunto ad una dieta sana l'acido butirrico e ha scoperto che questa molecola ha il "potere" di facilitare la perdita di peso, ridurre il senso di fame e migliorare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri.

Si tratta di un risultato raggiunto grazie ad un trial clinico volto a valutare gli effetti della somministrazione orale di acido butirrico in pazienti pediatrici affetti da obesità, disegnato da Roberto Berni Canani (Direttore del Laboratorio di Immunonutrizione del CEINGE Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore di Napoli e del Centro di Allergologia Pediatrica del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - Università degli Studi di Napoli Federico II), insieme a Serena Coppola, dottoranda di ricerca della Federico II. (AGI)

Lo studio, unico del genere realizzato in ambito pediatrico, è stato denominato "BAPO" (Butyrate Against Pediatric Obesity). Bambini e adolescenti con diagnosi di obesità hanno ricevuto, oltre al trattamento standard, che comprendeva modifiche delle abitudini alimentari e dello stile di vita, una supplementazione orale di acido butirrico per 6 mesi.

Al termine del periodo di studio, nei bambini trattati con acido butirrico è stato osservato un maggiore decremento ponderale associato ad un miglioramento del metabolismo degli zuccheri e dei grassi, degli indici di infiammazione e una riduzione della grelina, il principale ormone che regola il senso della fame.