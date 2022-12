Il farmaco che ferma il declino prodotto dall'Alzheimer

AGI - Un farmaco sembra offrire un nuovo strumento di lotta contro l'Alzheimer ei suoi effetti. I dati dello studio condotto sul lecanemab, pubblicato sul "New England Journal of Medicine", hanno confermato che il farmaco, somministrato per via endovenosa ogni due settimane, ha rallentato il declino della memoria del 27 per cento in 18 mesi.

La ricerca è stata condotta su 1.795 pazienti di età compresa tra 50 e 90 anni a cui era stata diagnosticata un Alzheimer precoce. Alla metà è stato somministrato il lecanemab e all'altra metà un placebo.

La gravità della loro demenza è stata valutata utilizzando una scala clinica che ha tenuto conto di sintomi tra cui dimenticanza, difficoltà relazionali, capacità di risoluzione dei problemi e di vivere in modo indipendente.

La malattia è progredita in entrambi i gruppi durante il periodo di studio di 18 mesi, ma è peggiorata molto meno rapidamente in quelli che assumevano il lecanemab. Lo studio peer-reviewed è stato condotto dal professor Christopher van Dyck, direttore dell'Unità di ricerca sul morbo di Alzheimer dell'Università di Yale, USA.

Eventi avversi

Tuttavia lo studio ha scoperto anche che il lecanemab è associato a diversi effetti collaterali tra cui mal di testa e microsanguinamenti nel cervello. Circa il 6,9 per cento dei partecipanti allo studio nel gruppo lecanemab ha interrotto lo studio a causa di eventi avversi, rispetto al 2,9 per cento di quelli nel gruppo placebo. Complessivamente, si sono verificati eventi avversi gravi nel 14 per cento del gruppo lecanemab e nell'11,3 per cento del gruppo placebo.

Gli eventi avversi più comuni nel gruppo dei farmaci sono stati le reazioni alle infusioni endovenose e le anomalie nelle loro risonanze magnetiche, come gonfiore cerebrale ed emorragia cerebrale chiamate anomalie di imaging correlate all'amiloide o ARIA.

L'emorragia cerebrale ARIA è stata osservata nel 17,3 per cento di coloro che hanno ricevuto lecanemab e nel 9 per cento di quelli nel gruppo placebo; Il gonfiore cerebrale ARIA è stato documentato nel 12,6 per cento con lecanemab e nell'1,7 per cento con placebo, secondo i dati dello studio.

I ricercatori hanno anche scritto che circa lo 0,7 per cento dei partecipanti al gruppo lecanemab e lo 0,8 per cento di quelli del gruppo placebo sono morti, Rispondono a sei decessi documentati nel gruppo lecanemab e sette nel gruppo placebo. "Nessun decesso è stato considerato dagli studiosi correlato al lecanemab o verificatosi con ARIA" , hanno scritto.

Ad ogni modo, al di là delle controindicazioni riscontrate, i ricercatori sono fiduciosi che questo possa essere un primo passo verso la sconfitta della malattia.

"Servirà tempo per valutare i risultati"

"Il riuscire a dimostrare che con una terapia si può contrastare l'accumulo di sostanze proteiche è in teoria un risultato molto importante. I precedenti studi avevano solo fatto vedere che con anticorpi monoclonali si rallentava la formazione di placche, questo studio dimostra che con un trattamento di 18 mesi i pazienti avevano un lieve miglioramento delle funzioni cognitive". Così all'AGI Alfredo Berardelli, professore di neurologia, Sapienza Università di Roma e presidente della Società Italiana di Neurologia, commentando i risultati del nuovo studio.