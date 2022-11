L'incontro ravvicinato con la Luna della missione Artemis

AGI - La capsula Orion ha effettuato il passaggio ravvicinato con la Luna, portandosi a circa 130 chilometri dalla superficie.

Lo ha confermato la Nasa, dopo che il veicolo è uscito dalla faccia nascosta della Luna.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec