Il buco dell'ozono antartico continua a ridursi

AGI - Il buco dell'ozono antartico ha raggiunto un'area media di 23,2 milioni di chilometri quadrati tra il 7 settembre ed il 13 ottobre 2022. Questa area impoverita dello strato di ozono sopra il Polo Sud è quindi leggermente più piccola rispetto allo scorso anno e sta continuando il trend generale di contrazione degli ultimi anni.

"Nel corso del tempo, sono stati compiuti progressi costanti e il buco si sta riducendo", ha affermato Paul Newman, scienziato capo per le scienze della Terra presso il Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland. "Vediamo alcune oscillazioni poiché i cambiamenti meteorologici e altri fattori fanno oscillare leggermente i numeri da un giorno all'altro e da una settimana all'altra, ma nel complesso, lo vediamo diminuire negli ultimi due decenni. L'eliminazione delle sostanze dannose per l'ozono attraverso il Protocollo di Montreal sta restringendo il buco".

BREAKING : NASA says the hole in the ozone layer is shrinking



'It's now slightly smaller than last year thanks to the elimination of damaging substances' pic.twitter.com/iJoA2Vp1gy