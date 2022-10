Le zanzare pungono di più chi emana odori forti

AGI - Il corpo? È come un “grande frullato proteico che odora di piedi puzzolenti per zanzare affamate”. Lo rivela un ultimo studio secondo il quale “alcune persone sono dei veri e propri magneti per le zanzare, che emettono una stuzzicante combinazione di sostanze chimiche che invita i fastidiosi insetti a punzecchiarle”, scrive il Washington Post nell’edizione odierna.

I ricercatori della Rockefeller University di New York hanno infatti scoperto che le persone che hanno livelli più elevati di determinati acidi sulla pelle sono 100 volte più attraenti per la femmina Aedes aegypti, il tipo di zanzara responsabile della diffusione di malattie come dengue, chikungunya, febbre gialla e Zika.

I risultati che sono stati pubblicati ieri sulla rivista Celle, potrebbero portare a nuovi prodotti che potrebbero mascherare o alterare determinati odori umani, rendendo più difficile per le zanzare trovare sangue umano e potenzialmente frenando la diffusione della malattia.

Secondo il Post, le malattie trasmesse dalle zanzare colpiscono circa 700 milioni di persone all'anno e gli esperti prevedono che “il numero aumenterà con l'aumento delle temperature globali”, come affermato da Jeff Riffell, professore all'Università di Washington ed esperto di zanzare. Quanto alle zanzare Aedes aegypti, vivono in climi tropicali o subtropicali, ma l'insetto ora si riproduce tutto l'anno nel distretto di Washington e in alcune parti della California.

“Solo il fatto che respirando trasmette alle zanzare che siamo lì”, ha detto Leslie Vosshall, direttore scientifico dell'Howard Hughes Medical Institute e ricercatore capo del nuovo studio. Le zanzare femmine sono fatte per succhiare il sangue perché senza non avrebbero abbastanza proteine ​​per potersi riprodurre.

"Pensatelo come un grande frullato proteico", ha detto Vosshall, "è per loro – nel giro di un minuto – un modo per assumere l'equivalente di 150 libbre di cibo e poi usarlo per riprodurre uova". Tuttavia gli esperti hanno scoperto che le persone sembrano più attraenti per le zanzare durante i periodi di gravidanza oppure dopo che si è bevuta qualche birra e conducendo ulteriori ricerche si è visto che le zanzare possano essere attratte da determinati e particolari odori. Durante gli esperimenti, queste infatti sembrano aver scelto persone “che hanno livelli più elevati di composti chiamati acidi carbossilici sulla loro pelle”.

Annota il Post: tutti gli esseri umani producono acido carbossilico attraverso il sebo, un rivestimento ceroso, sulla loro pelle. Il sebo viene poi mangiato dai milioni di microrganismi benefici che colonizzano la nostra pelle per produrre più acido carbossilico. “In abbondanti quantità, l'acido può produrre un odore che odora di formaggio o piedi puzzolenti”, ha dichiarato Vosshall. Quell'odore sembra attirare le femmine di zanzara a caccia di sangue umano. Un consiglio? Lavarsi di frequente.