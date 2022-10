Le straordinarie immagini dei Pilastri della Creazione

AGI - Il telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA ha catturato immagini altamente dettagliate degli iconici Pilastri della Creazione, dove si stanno formando nuove stelle all'interno di dense nubi di gas e polvere.

I pilastri tridimensionali sembrano maestose formazioni rocciose, ma sono molto più permeabili. Queste colonne sono costituite da gas e polvere interstellari freddi che appaiono, a volte, semitrasparenti alla luce del vicino infrarosso.

One of Hubble’s most iconic shots now has a complementary companion from our friend @NASAWebb!



This star-forming region is known as the Pillars of Creation, and shows a small region of the Eagle Nebula.