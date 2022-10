La siccità ha cambiato i colori dell'autunno

AGI - È arrivato l’autunno e, in genere, prima che le foglie cadano, ognuna assume una sfumatura di marrone ruggine, ambra, giallo vivace, marrone o rosso fuoco, osserva in un servizio il Washington Post, tuttavia – avverte il quotidiano – il panorama autunnale di quest'anno “potrebbe essere più opaco del solito in molti luoghi a causa di un'estate eccezionalmente calda e secca, che ha messo sotto stress gli alberi” e la natura ne sta risentendo.

Il risultato è che in generale, il calore moderato e la siccità possono “spostare la senescenza delle foglie (le foglie che si seccano e cadono)", ha scritto in una e-mail Andy Finton, ecologista della conservazione presso la Nature Conservancy nel Massachusetts. Cosicché ora è probabile che i colori autunnali presentino più gialli e marroni nelle aree più colpite dalla siccità, anche se in ogni caso “le persone possono ancora trovare sacche di colori vivaci, specialmente nelle zone basse e nelle zone umide più umide. Del resto le foglie cambiano colore perché sono come mini pannelli solari per una pianta e “il loro compito è assorbire la luce solare e produrre cibo, o glucosio, attraverso la fotosintesi”, è la spiegazione tecnica e scientifica.

Ma ciò richiede l'immagazzinamento dell'energia contenuta nella luce solare. La clorofilla è un pigmento che assorbe le lunghezze d'onda della luce blu e rossa ma non assorbe la luce verde. Invece, fa rimbalzare via la luce verde, motivo per cui vediamo la clorofilla come verde. E ancora: durante l'autunno le giornate si accorciano.

Ciò si traduce in meno sole per le piante e le foglie smettono di produrre cibo. La clorofilla si scompone, rivelando diversi colori sotto, ma “per un migliore colore dell'autunno, la temperatura e la quantità di umidità sono le principali cause d’influenza insieme alla durata e all'angolatura della luce solare", ha scritto Kyle Costner, ideatore di The Foliage Report, un sito dedicato all’argomento.

Il punto è che quando le foglie iniziano a prendere troppa energia dall'albero, inizia il processo di distacco. La perdita delle foglie aiuta gli alberi a trattenere l'acqua durante l'inverno e a utilizzare meno energia per rimanere in vita ma ora “la grave siccità in molte aree del paese ha accelerato la caduta delle foglie quest'anno e gli alberi stressati non sono più in grado di mantenerle attaccate ai rami, quindi iniziano a cadere prima”.

E ciò significa che “diventano marroni, prima che abbiano la possibilità di scomporre i loro colori verdi per esporre il giallo e l'arancione sotto, e prima che abbiano la possibilità di sviluppare colori rosso brillante per specie come l'acero rosso e il sommacco", ha scritto Finton. E così nel Massachusetts orientale, “stiamo vedendo meno colori autunnali e alcune foglie di colore ancora verde" ma “alcuni alberi hanno foglie che sono appassite ancora prima di avere la possibilità di prendere il giusto colore", ha annotato Finton. Un altro effetto del cambiamento climatico inarrestabile.