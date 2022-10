Come si vive nel Metaverso

AGI - “Le mie due giovani figlie piangono entrambe mentre dico a mio marito che è da solo perché sto andando nel Metaverso”, scrive Kashmir Hill, giornalista che in genere si esprime su questioni della privacy sul New York Times, che racconta la vita nel Metaverso ideato da Mark Zuckerberg e sul quale il fondatore di Facebook ha scommesso per dare un futuro all’azienda.

Per fare questo viaggio nel virtuale si è chiusa nel suo studio a casa alle ore 19 di venerdì, “ho indossato l'auricolare per realtà virtuale di Meta da $ 399 e il Quest 2, un ingombrante visore bianco caricato con tutti i tipi di fotocamere, microfoni, altoparlanti, display oculari e sensori”.

La giornalista annota: “Potrei meditare, fare pugilato o uccidere zombi, ma sono qui per Horizon Worlds, il social network di Meta basato sulla realtà virtuale, dove almeno 300 mila persone si ritrovano come fossero delle versioni animate di se stesse, costruendo ville virtuali, discoteche, giardini e teatri”.

E aggiunge: “Si stima che Meta abbia venduto quasi 15 milioni di cuffie abilitate al Metaverso, eppure le persone rimangono scettiche su un Internet immersivo. Da quando Mark Zuckerberg, l'amministratore delegato, ha annunciato l'anno scorso di voler spendere miliardi di dollari per portare il metaverso alle masse, il prezzo delle azioni della società è crollato”.

“Non mancano gli scettici che prendono in giro i piani di Meta”, annota la giornalista, ma quanti di loro hanno effettivamente sperimentato il metaverso?, si chiede. “Ho deciso di provarlo, definendo, per i miei scopi, il metaverso come Horizon, la piattaforma virtuale di Meta per eventi, incontri di lavoro e spazi costruiti dagli utenti. Il mio obiettivo era visitare ogni ora del giorno e della notte, tutti e 24 almeno una volta, per conoscere i flussi e riflussi di Horizon e incontrare i primi utilizzatori del Metaverso. Negli ultimi mesi ho rinunciato alla televisione, ai libri e a molto sonno per passare dozzine di ore come una versione animata, fluttuante e senza gambe di me stessa. Volevo capire chi era attualmente lì e perché, e se altri avrebbero mai voluto unirsi”.

Il viaggio nella realtà virtuale di Meta si è dimostrato lungo e arzigogolato, ma “trovare il tempo per entrare nel metaverso al di fuori dell'orario di lavoro è stato difficile”, racconta la giornalista del Times, tanto che “ad un certo punto, ho indossato le cuffie mentre mi allenavo su una cyclette. Ci sono riuscita per 40 minuti, anche se il mio display si è appannato e respiravo più affannosamente di quanto riuscissi quando incontravo nuove persone. Quello che non ero disposta a fare era segnare le ore dormendo con l’auricolare”.

Risultato? “Quando ho parlato ai miei amici e alla mia famiglia del mio esperimento, tutti hanno posto le stesse domande: com'è il Metaverso? È divertente?”, scrive Kashmir Hill. Che aggiunge: “Indossare l'auricolare è stato fastidioso, ma una volta che ho iniziato a chattare in Horizon, mi sono divertita ed ero restia ad andarmene”. "’Non ti ho mai sentito ridere così tanto’, ha detto mio marito, quando mi sono tolta le cuffie”, si confessa.