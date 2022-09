Non c'è alcuna prova che il Covid sia stato trasmesso dai pipistrelli

AGI - Non ci sono prove chiare che il Covid-19 sia stato trasmesso dai pipistrelli. È quanto afferma un nuovo studio dell'Università di Tel Aviv che ha respinto l'opinione fermamente consensuale formatasi durante la pandemia secondo cui l'origine dell'epidemia di Covid-19 sia imputabile ai pipistrelli.

Secondo lo studio pubblicato sul prestigioso iScience Journal, i pipistrelli hanno un sistema immunitario altamente efficace che consente loro di affrontare relativamente facilmente virus considerati letali per altri mammiferi. Il team di ricerca ha esaminato dozzine di articoli e studi importanti in questo campo ed hanno cercato di confutare questa teoria erronea e di mostrare che i pipistrelli svolgono un ruolo importante nello sterminio degli insetti, nel reimpianto delle aree deforestate e nell'impollinazione di un certo numero di colture. I ricercatori hanno affermato che ci sono effettivamente prove che l'origine dell'antico potenziale Covid-19 fosse nei pipistrelli.

Tuttavia, fino ad ora, a due anni dallo scoppio della prima pandemia, non sappiamo ancora con certezza quale sia l'origine esatta della variante Covid-19. "In generale, i pipistrelli sono erroneamente concepiti come serbatoi di molte malattie contagiose, solo perchè sono sierologicamente positivi - ha affermato Maya Weinberg del laboratorio del professor Yossi Yovel, direttore della Sagol Schoolof Neuroscience, membro della facoltà della School of Zoology & Steinhardt Museum of Natural History dell'Università di Tel Aviv - in altre parole, sono in possesso di anticorpi, il che significa che i pipistrelli sono sopravvissuti alla malattia e hanno sviluppato una risposta immunitaria. Dopo di che hanno vinto del tutto sul virus e si sono disimpegnati da esso, quindi non sono più i suoi vettori.

Tuttavia, in molti casi, è possibile che nei pipistrelli si trovi un virus simile a un patogeno umano, ma non realmente patogeno per l'uomo o non sufficiente per utilizzare i pipistrelli come vettori". Secondo gli autori, i pipistrelli hanno sviluppato un eccellente equilibrio tra resistenza e tolleranza: una maggiore risposta di difesa dell'ospite e tolleranza immunitaria attraverso una serie di meccanismi diversi. Percorsi infiammatori moderati contribuiscono alla tolleranza immunitaria per i pipistrelli e ad una risposta ben bilanciata che impedisce lo sviluppo del virus.