C’è di sicuro un tuo sosia che s’aggira per il pianeta. Uno studio singolare

AGI - Di sicuro ciascuno di noi ha un sosia. Una persona che ci assomiglia, non necessariamente l’anima gemella. Però se gli scienziati approfondissero e confrontassero i genomi probabilmente potrebbero trovare anche molte cose in comune. Persino nel Dna.

“Il signor Malone e il signor Chasen sono doppelgänger, sosia”, scrive il New York Times in un servizio, “sembrano sorprendentemente simili, ma non sono correlati. I loro immediati antenati non provengono nemmeno dalle stesse parti; gli antenati del signor Chasen provenivano dalla Lituania e dalla Scozia, mentre i genitori del signor Malone venivano dalla Repubblica Dominicana e dalle Bahamas”.

Tuttavia i due amici, insieme a centinaia di altri sosia tra loro estranei, hanno partecipato a un progetto fotografico di François Brunelle, artista canadese, dal titolo “Non sono un sosia” e il progetto è risultato essere un successo sui social attirando persino l’attenzione degli scienziati che studiano le relazioni genetiche tra persone che si assomigliano ma non sono imparentate.

Ora, in uno studio pubblicato martedì sulla rivista Cell Reports, il dottor Esteller e il suo team “hanno reclutato 32 coppie di sosia dalle fotografie del signor Brunelle – riferisce il quotidiano newyorkese – per eseguire test del DNA e compilare questionari sul loro stile di vita.

I ricercatori hanno utilizzato un software di riconoscimento facciale per quantificare le somiglianze tra i volti dei partecipanti. Sedici di queste 32 coppie hanno ottenuto punteggi complessivi simili a quelli dei gemelli identici analizzati dallo stesso software.

I ricercatori hanno quindi confrontato il DNA di queste 16 coppie di doppelgänger per vedere se il loro DNA fosse simile alle loro facce”. Risultato? Il dottor Esteller ha scoperto che le 16 coppie che erano "veri" sosia condividevano significativamente più geni rispetto alle altre 16 coppie che il software considerava meno simili.

"Queste persone si assomigliano davvero perché condividono parti importanti del genoma, o la sequenza del DNA", ha detto. Che le persone che si somigliano di più abbiano più geni in comune "sembrerebbe buon senso, ma non è mai stato dimostrato", ha aggiunto.

Tuttavia, si osserva, “il Dna da solo non racconta l'intera storia del nostro trucco. Le nostre esperienze vissute, e quelle dei nostri antenati, influenzano quale dei nostri geni è attivato o disattivato, ciò che gli scienziati chiamano i nostri epigenomi. E il nostro microbioma, il nostro microscopico copilota composto da batteri, funghi e virus, è ulteriormente influenzato dal nostro ambiente”.

Così il dottor Esteller ha scoperto che mentre i genomi dei doppelgänger erano simili, i loro epigenomi e microbiomi erano diversi. "La genetica li mette insieme e l'epigenetica e il microbioma li separa", ha detto.

Una discrepanza che ci dice che gli aspetti simili delle coppie hanno più a che fare con il loro Dna che con gli ambienti in cui sono cresciuti. Ciò ha sorpreso il dottor Esteller, che si aspettava di vedere un'influenza ambientale maggiore.

Le apparenze non ingannano, ma i geni sono condivisi?

E poiché le apparenze dei sosia sono più attribuibili a geni condivisi che a esperienze di vita condivise, ciò significa che, in una certa misura, le loro somiglianze sono solo affidate al caso, stimolato dalla crescita della popolazione.

"Ora ci sono così tante persone nel mondo che il sistema si sta ripetendo", ha detto il dottor Esteller. Non è irragionevole presumere che anche ciascuno potrebbe avere un sosia da qualche parte del mondo.

Il vero obiettivo della ricerca? Il dottor Esteller spera che i risultati dello studio aiuteranno i medici a diagnosticare malattie in futuro: se le persone hanno geni abbastanza simili da assomigliarsi, potrebbero condividere anche le predilezioni per le malattie.

"Sembra che ci sia qualcosa di piuttosto forte in termini di genetica che sta facendo sì che due individui che si somigliano abbiano anche profili simili a livello del genoma", ha affermato Olivier Elemento, direttore dell'Englander Institute for Precision Medicine presso Weill Cornell Medicine a New York, che non è stato però coinvolto nello studio.

Le discrepanze tra le previsioni del Dna e l'aspetto reale delle persone potrebbero avvisare i medici di problemi, ha affermato. Il dottor Esteller ha anche suggerito che potrebbero esserci collegamenti tra i tratti del viso e gli schemi comportamentali e che i risultati dello studio potrebbero un giorno aiutare la scienza forense fornendo uno sguardo ai volti di sospetti criminali noti solo da campioni di Dna.

Tuttavia, Daphne Martschenko, ricercatrice post-dottorato presso lo Stanford Center for Biomedical Ethics, anch’essa non coinvolta nella ricerca, ha esortato alla cautela nell'applicare i suoi risultati alla medicina legale, perché “Abbiamo già visto molti esempi di come gli algoritmi facciali siano stati utilizzati per rafforzare i pregiudizi razziali esistenti in cose come l'alloggio, l'assunzione di lavoro e la profilazione criminale", ha affermato il dott. Martschenko, aggiungendo che lo studio "solleva molti importanti aspetti e considerazioni di natura etica”. Al di là di ciò, resta il fatto che ciascuno di noi potrebbe avere un gemello.