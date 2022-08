Le amicizie influenzano la mobilità sociale

AGI - Crescere in una comunità in cui le persone con uno status socioeconomico più basso possono interagire con individui più ricchi può aumentare le possibilità dei bambini di avere un futuro economico più brillante. E quanto emerge da un'analisi di circa 21 miliardi di amicizie di Facebook negli Stati Uniti, i cui risultati sono stati pubblicati come parte di un paio di articoli su Nature.

Utilizzando i dati di Facebook, Raj Chetty dell'università di Harvard e i suoi colleghi hanno misurato il "capitale sociale", la rete di legami esistente, in ogni zona coperta da codice postale, in ogni scuola superiore e college negli Stati Uniti.

Le misurazioni sono state possibili utilizzando i dati di oltre 70 milioni di utenti Facebook negli Stati Uniti di età compresa tra i 25 ei 44 anni e lo stato socioeconomico è stato determinato combinando diverse misure come il reddito mediano del codice postale, il modello di cellulare utilizzato e l'università frequentata.

Gli autori hanno scoperto che una misura che chiamano connessione economica - la proporzione di amici con uno status socioeconomico elevato tra le persone con uno status socioeconomico basso - è uno dei più forti predittori di mobilità del reddito verso l'alto identificati fino ad oggi.

Gli autori stimano che se i bambini con uno status socioeconomico basso dovessero crescere in contee con connessioni economiche paragonabili a quelle del bambino medio con uno status socioeconomico elevato negli Stati Uniti, il loro reddito nella vita adulta potrebbe aumentare del 20 per cento.