Cos'è La Niña e perché il raffreddamento anomalo dell’Oceano Pacifico è pericoloso

AGI - La Niña potrebbe persistere nel 2023. Il fenomeno di raffreddamento anomalo dell’Oceano Pacifico che ha contribuito a provocare forti inondazioni nell’Australia orientale e ha esacerbato la siccità negli Stati Uniti e nell’Africa orientale potrebbe arrivare a ben tre anni consecutivi. A riferirlo, alcuni ricercatori in un articolo su Nature. Il verificarsi del fenomeno della Niña nell’emisfero settentrionale per due anni consecutivi è comune, ma averne tre di fila è raro. In passato, una ‘tripletta’ de La Niña è accaduta solo due volte dal 1950.

Questa volta La Niña particolarmente lunga ed è probabilmente dovuta solo un cambiamento casuale nel clima, affermano gli scienziati. Ma alcuni ricercatori su Nature avvertono che il cambiamento climatico potrebbe rendere più probabili in futuro condizioni simili a La Niña. “Stanno aumentando le probabilità che questi eventi si verifichino per tre anni di seguito”, afferma Matthew England, oceanografo fisico presso l’Università del New South Wales a Sydney, in Australia.

Il prolungarsi de La Niña potrebbe aumentare la possibilità di inondazioni nel sud-est asiatico, aumenterebbe il rischio di siccità e incendi negli Stati Uniti sudoccidentali e creerebbe un diverso modello di uragani, cicloni e monsoni attraverso gli oceani Pacifico e Atlantico, oltre a dare origine ad altri cambiamenti regionali.

La Niña e la sua controparte, El Niño, sono fasi dell’oscillazione El Niño-Sud (ENSO) che si verificano ogni due o sette anni, con anni neutri nel mezzo. Durante gli eventi di El Niño, i soliti venti del Pacifico che soffiano da est a ovest lungo l’equatore si indeboliscono o si invertono, facendo sgorgare acqua calda nell’Oceano Pacifico orientale, aumentando la quantità di pioggia nella regione.

Durante La Niña, quei venti si rafforzano, l’acqua calda si sposta a ovest e il Pacifico orientale diventa più fresco e secco. Gli impatti sono di vasta portata. “Il Pacifico tropicale è enorme. Se sposti le precipitazioni, ha un effetto a catena sul resto del mondo”, afferma Michelle L’Heureux, scienziata fisica presso il Centro di previsione climatica della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a College Park, nel Maryland. Durante gli anni di La Niña, l’oceano assorbe calore nelle sue profondità, quindi le temperature globali dell’aria tendono ad essere più fresche.

L’attuale La Niña è iniziata intorno a settembre 2020 e da allora è stata da lieve a moderata per la maggior parte del tempo. Ad aprile 2022, si è intensificato, provocando una ondata di freddo sull’Oceano Pacifico equatoriale orientale che non si vedeva in quel periodo dell’anno dal 1950.

L’ultima previsione dell’Organizzazione meteorologica mondiale, pubblicata il 10 giugno, offre una probabilità del 50-60% che La Niña persista fino a luglio o settembre. Ciò probabilmente aumenterà l’attività degli uragani dell’Atlantico, che colpirà il Nord America orientale fino a novembre, e diminuirà la stagione degli uragani del Pacifico, che colpisce principalmente il Messico. Il Centro di previsione climatica della NOAA ha previsto una probabilità del 51% di La Niña all’inizio del 2023.

La cosa strana, dice L’Heureux, è che questo La Niña prolungato, a differenza dei precedenti episodi tripli, non è arrivato dopo un forte El Niño, che tende ad accumulare molto calore oceanico che impiega un anno o due per dissiparsi.

Le grandi domande che rimangono sono se il cambiamento climatico sta alterando l’ENSO e se le condizioni di La Niña diventeranno più comuni in futuro. I ricercatori hanno notato un cambiamento nell’ENSO negli ultimi decenni: l’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mostra che i forti eventi di El Niño e La Niña sono stati più frequenti e più forti dal 1950 di quanto non lo fossero nei secoli precedenti, ma il panel non è stato in grado di dire se ciò fosse causato dalla variabilità naturale o dal cambiamento climatico. Nel complesso, i modelli IPCC indicano un passaggio a stati più simili a El Niño poiché il cambiamento climatico riscalda gli oceani, afferma il modellatore climatico Richard Seager del Lamont–Doherty Earth Observatory della Columbia University di Palisades, New York. Sorprendentemente, dice Seager, le osservazioni hanno mostrato il contrario nell’ultimo mezzo secolo: quando il clima si è riscaldato, una lingua di acque in risalita nell’Oceano Pacifico equatoriale orientale è rimasta fredda, creando condizioni più simili a La Niña.

Alcuni ricercatori sostengono che il record è semplicemente troppo scarso per mostrare chiaramente cosa sta succedendo, o che c’è troppa variabilità naturale nel sistema perché i ricercatori possano individuare le tendenze a lungo termine. Ma potrebbe anche essere che ai modelli IPCC manchi qualcosa di grosso, dice L’Heureux, “che è un problema più serio”. Seager pensa che i modelli siano davvero sbagliati e che il pianeta sperimenterà più modelli simili a La Niña in futuro.