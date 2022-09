Uno studio dice che il lockdown è stato controproducente in diversi Paesi 

AGI - I blocchi imposti dal governo e le restrizioni di movimento sono stati probabilmente il segno distintivo di questa pandemia. Ma questi interventi sono stati efficaci nel ridurre la diffusione del virus? Un nuovo studio dell'Università della Finlandia orientale (UEF Viestinta) analizza il legame tra la riduzione dei movimenti delle persone e la diffusione del coronavirus nel 2020.

Lo studio, pubblicato su Journal of Preventive Medicine & Public Health, mostra che in alcuni paesi il virus si è diffuso più rapidamente quando le persone sono rimaste a casa. Inoltre, la limitazione della mobilità delle persone in una certa misura è sembrata, retrospettivamente, essere più efficace nel ridurre al minimo la diffusione di SARS-CoV-2 rispetto alle restrizioni estreme della mobilità, in molti paesi.

"Riflettere su come abbiamo reagito alla pandemia potrebbe aiutarci a trarre utili lezioni su come ridurre al minimo i danni di sfide simili, soprattutto ora che le malattie infettive sembrano essere una minaccia riemergente", sottolineano i curatori Mounir Ould Setti e Sylvain Tollis. I ricercatori dell'Università della Finlandia orientale hanno analizzato come il movimento delle persone si è allineato con i cambiamenti quotidiani dell'effettivo numero di replicazione del virus.

Il numero di replicazione effettivo riflette il tasso di diffusione della malattia poichè cattura i cambiamenti dinamici nella trasmissione virale da persona a persona. Gli indicatori di mobilità si basano sui dati di posizione resi anonimi degli utenti dei servizi Google che hanno attivato la cronologia delle posizioni sui propri telefoni cellulari. Le posizioni sono classificate in diverse categorie di mobilità, tra cui, ad esempio, la mobilità residenziale, che indica che le persone restano a casa.

I ricercatori si sono concentrati sulla fase pre-vaccinazione e pre-varianti di preoccupazione della pandemia dal 15 febbraio al 31 dicembre 2020 analizzando i cambiamenti quotidiani della mobilità e la diffusione del SARS-CoV-2 in 125 paesi e 52 regioni o stati degli Stati Uniti.

I risultati

L'analisi ha identificato tre gruppi di paesi sulla base di modelli di correlazioni tra gli indicatori di mobilità e il numero effettivo di riproduzione di SARS-CoV-2. Il gruppo 1 era costituito da paesi con correlazioni "normali", ovvero correlazioni negative tra mobilità residenziale e diffusione SARS-CoV-2, ad es. gli Stati Uniti, la Turchia e la maggior parte dei paesi dell'OCSE.

Il gruppo 2 includeva i paesi con correlazioni "invertite", riferendosi a correlazioni positive tra mobilità residenziale e diffusione SARS-CoV-2. Il gruppo 3 era costituito da paesi con modelli di correlazione più complessi o correlazioni "inconcludenti".

Nei paesi del gruppo 1 come l'Austria, più tempo le persone trascorrevano a casa, minore era la diffusione della malattia, mentre nei paesi del gruppo 2 come la Bolivia, si osservava l'esatto contrario: più tempo le persone trascorrevano a casa, maggiore era la malattia diffusione. Inoltre, in molti paesi, i modelli di correlazione tra mobilità e diffusione della malattia hanno mostrato un minimo di diffusione della malattia a un livello intermedio di restrizione della mobilità (correlazioni "a forma di U"), indicando un livello ottimale al di sopra del quale la limitazione della mobilità delle persone potrebbe portare a più diffusione della malattia.

In altre parole, il blocco completo potrebbe essere stato controproducente a certi livelli e in alcuni paesi. Gli autori hanno concluso che un'analisi sistematica delle correlazioni tra mobilità e diffusione della malattia a livello regionale potrebbe aiutare a comprendere il livello ottimale di restrizione della mobilità che riduce al minimo la diffusione di SARS-CoV-2 in quella specifica regione.