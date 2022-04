Le lotte interne alla Nasa per rinominare il telescopio Webb

AGI - Documenti interni e mail della NASA ottenuti da Nature hanno rivelato nuovi dettagli sull'indagine dell'Agenzia dell'anno scorso sull'opportunità di rinominare la sua missione di punta, quella del James Webb Space Telescope (JWST).

Un gruppo di astronomi aveva condotto una petizione per cambiare il nome, sostenendo che l'omonimo ex capo della NASA, James Webb, era stato complice della persecuzione e del licenziamento di dipendenti federali gay e lesbiche durante la sua carriera nel governo degli Stati Uniti negli anni '50 e anni '60.

A settembre, la NASA ha annunciato che non avrebbe cambiato il nome del telescopio, perché non aveva prove a sostegno delle accuse. Ma l'agenzia, in modo controverso, non ha rilasciato un rapporto che riassume le sue indagini o il suo processo decisionale. I documenti interni ottenuti da Nature hanno mostrato che, mentre prendeva la sua decisione, l'Agenzia era a conoscenza di una sentenza d'appello del 1969 che suggeriva che era consuetudine alla NASA licenziare le persone per sospetti sul loro orientamento sessuale.

Il caso riguardava un ex dipendente della NASA che era stato licenziato nel 1963 perché i supervisori pensavano che fosse gay. Questo e' stato quando Webb guidava l'agenzia. Il capo storico della NASA, Brian Odom, ha affermato di non aver trovato alcuna informazione negli archivi della NASA che suggerisse che, licenziare le persone per il loro orientamento sessuale, fosse la politica dell'agenzia sotto Webb.

Webb ha guidato la NASA tra il 1961 e il 1968, quando il programma Apollo per inviare astronauti sulla Luna era al culmine del suo sviluppo. Morì nel 1992. Un altro ex amministratore della NASA, Sean O'Keefe, ha chiamato il telescopio in onore di Webb nel 2002 per riconoscere la sua leadership nel governo e il suo impegno nel rendere la scienza una parte fondamentale dell'agenzia.

"Non saremmo arrivati sulla Luna quando lo abbiamo fatto nel 1969 senza la sua guida", ha detto Barbara Webb, nuora di James Webb. "E il telescopio è uno strumento straordinario, il piu' grande strumento scientifico e ingegneristico mai creato: e' molto appropriato che prenda il suo nome."