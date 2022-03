Il metano possibile prima traccia di vita su altri pianeti

AGI - Un nuovo studio ha valutato il contesto planetario in cui il rilevamento di metano nell’atmosfera di un esopianeta potrebbe essere considerato un avvincente segno di vita. A realizzarlo è stata l’Università della California a Santa Cruz ed è stato pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences. Se la vita è abbondante nell’universo, il metano atmosferico potrebbe essere il primo segno di vita oltre la Terra rilevabile dagli astronomi.

Sebbene i processi non biologici possano generare metano, un nuovo studio condotto da scienziati dell’UC Santa Cruz ha stabilito una serie di circostanze in cui potrebbe essere addotto un caso convincente per l’attività biologica come fonte di metano nell’atmosfera di un pianeta roccioso.

Ciò è particolarmente degno di nota perché il metano è uno dei pochi potenziali segni di vita, o “firme biologiche”, che potrebbero essere facilmente rilevabili con il James Webb Space Telescope, che inizierà le osservazioni entro la fine dell’anno.

“L’ossigeno è spesso considerato una delle migliori firme biologiche, ma probabilmente sarà difficile da rilevare con JWST”, ha affermato Maggie Thompson, studentessa laureata in astronomia e astrofisica presso l’UC Santa Cruz e autrice principale del nuovo studio.

“Volevamo fornire una struttura per interpretare le osservazioni, quindi se vediamo un pianeta roccioso con metano, sappiamo quali altre osservazioni sono necessarie affinché sia una biofirma persuasiva".

Nonostante alcuni studi precedenti sulle biofirme del metano, non c’era stata una valutazione aggiornata e dedicata delle condizioni planetarie necessarie affinché il metano fosse una buona biofirma.

Lo studio ha esaminato una varietà di fonti non biologiche di metano e ne ha valutato il potenziale per mantenere un’atmosfera ricca di metano. Questi includono vulcani; reazioni in ambienti come dorsali oceaniche, prese d’aria idrotermali e zone di subduzione tettonica; e impatti di comete o asteroidi.

“Se rilevi molto metano su un pianeta roccioso, in genere hai bisogno di una fonte enorme per spiegarlo”, ha affermato il coautore Joshua Krissansen-Totton, Sagan Fellow presso UCSC.

“Sappiamo che l’attività biologica crea grandi quantità di metano sulla Terra, e probabilmente lo ha fatto anche sulla Terra primordiale perché produrre metano è una cosa abbastanza facile da fare metabolicamente".