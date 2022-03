Allo studio un nuovo robot per l'esame del cancro ai polmoni

AGI - Un robot in grado di raggiungere in profondità i bronchi dei polmoni per prelevare campioni di tessuto o somministrare una terapia contro il cancro. E' il dispositivo sviluppato da un team di ingegneri, scienziati e clinici con sede presso lo STORM Lab dell'Università di Leeds, che sta sperimentando l'uso di sistemi robotici per assistere nelle procedure di endoscopia e di catetere. I ricercatori hanno pubblicato le loro scoperte sulla rivista Soft Robotics. Questo robot tentacolo magnetico, misura solo 2 millimetri di diametro, circa il doppio della punta di una penna a sfera. I magneti all'esterno del paziente verranno utilizzati per guidare il robot tentacolo in posizione. Per il momento, il dispositivo è un 'proof of concept' si basa cioè su test di laboratorio che coinvolgono una replica 3-D di un albero bronchiale modellato da dati anatomici.

La fase successiva della ricerca indagherà l'efficacia del dispositivo nella navigazione dei polmoni prelevati da un cadavere. Attualmente, i medici utilizzano uno strumento chiamato broncoscopio per eseguire un esame dei polmoni e delle vie aeree. La procedura prevede il passaggio di uno strumento flessibile simile a un tubo, di circa 3,5-4 millimetri di diametro, attraverso il naso o la bocca e nei passaggi bronchiali. A causa delle sue dimensioni, il broncoscopio può viaggiare solo fino ai livelli superiori dell'albero bronchiale. Per scavare più a fondo nei polmoni, un catetere o un tubo sottile - che misura circa 2 millimetri di diametro - viene fatto passare attraverso il broncoscopio e quindi nei tubi più piccoli dei polmoni.

Ma i medici sono limitati nel modo in cui possono spostare un broncoscopio, rendendo difficile spostare lo strumento e il catetere dove sono necessari. Il robot tentacolo magnetico, invece, è stato sviluppato per essere molto più manovrabile e utilizza un sistema di guida robotica personalizzato per ogni procedura. Il professor Pietro Valdastri, direttore dello STORM Lab che ha supervisionato la ricerca, ha dichiarato: "Un robot o un catetere tentacolo magnetico che misura 2 millimetri e la cui forma può essere controllata magneticamente per conformarsi all'anatomia dell'albero bronchiale può raggiungere la maggior parte delle aree del polmone e sarebbe un importante strumento clinico nell'indagine e nel trattamento del possibile cancro ai polmoni e di altre malattie polmonari.

"Il nostro sistema utilizza un sistema di guida magnetica autonomo che elimina la necessità che i pazienti vengano sottoposti a raggi X durante l'esecuzione della procedura".

Potrebbero passare diversi anni prima che la tecnologia del "tentacolo magnetico" sia disponibile in un ambiente ospedaliero. I ricercatori rendono noto che questo è un prototipo di endoscopio a basso costo - utilizzato per studiare il tratto gastrointestinale superiore - che potrebbe essere utilizzato nei paesi a reddito medio-basso dove la mancanza di accesso ad apparecchiature costose sta ostacolando i programmi di screening.