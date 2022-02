Le foreste migrano a nord per inseguire clima che cambia

AGI - L’aumento delle temperature sta causando lo spostamento delle foreste più fredde della Terra verso nord, sollevando preoccupazioni sulla biodiversità, un aumento del rischio di incendi e l’impatto crescente dei cambiamenti climatici sulle comunità settentrionali.

A rilevarlo è una nuova ricerca condotta dalla Northern Arizona University e pubblicata su Global Change Biology. Le osservazioni satellitari documentano le tendenze coerenti con uno spostamento del bioma della foresta boreale, una cintura di conifere tolleranti al freddo che si estende per quasi 15.000 chilometri attraverso il nord America settentrionale e l’Eurasia; rappresenta quasi un quarto della superficie forestale terrestre ed è il bioma forestale più freddo, anche se per lo più in rapido riscaldamento.

“Esistono prove emergenti che il cambiamento climatico sta causando l’espansione degli alberi e degli arbusti boreali nella tundra artica e alpina, mentre allo stesso tempo fa sì che gli alberi diventino più stressati e muoiano lungo i caldi margini meridionali della foresta boreale”, ha detto Logan Berner della School of Informatics, Computing, and Cyber Systems (SICCS).

“Queste dinamiche potrebbero portare a un graduale spostamento verso nord dell’estensione geografica del bioma della foresta boreale, ma la misura in cui tali cambiamenti sono già in corso è rimasta poco chiara”.

"L’ecosistema della foresta boreale sta cambiando in molti modi negli ultimi decenni e questi cambiamenti sono spesso collegati a crescenti incendi”, ha affermato Scott Goetz, direttore del GEODE Lab.

“Qui ci siamo concentrati intenzionalmente su aree che non sono state recentemente disturbate dal fuoco in modo da poter anticipare l’effetto del cambiamento climatico. Le nostre ipotesi su ciò che accadrebbe sono state verificate da questa analisi: le foreste stanno diventando più produttive nelle aree più fredde del nord e più elevate e stanno diventando meno produttive a causa delle masse d’aria calda e dell’essiccazione nelle aree più calde e meridionali. Prevediamo pienamente che continuerà e probabilmente si intensificherà negli anni a venire.”