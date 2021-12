Nel 2021 sono state scoperte 70 nuove specie animali e vegetali

AGI - Sono ben 70 le nuove specie di piante e animali aggiunte nel 2021 a quelle già conosciute sulla Terra. I ricercatori dell'Accademia delle Scienze della California hanno incluso nel già ricco 'catalogo' che racconta la complessità della vita sul pianeta 14 coleotteri, 12 lumache di mare, 9 formiche, 7 pesci, 6 scorpioni, 5 stelle marine, 5 piante da fiori, 4 squali, 3 ragni, 2 pennatulacee, un muschio, un ippocampo pigmeo e un lombrico.

Le nuove specie sono la dimostrazione di quanto sia vasto e dinamico il pianeta, con ancora molto luoghi inesplorati dove vivono animali e piante ancora non scoperti. Gli scienziati le hanno trovate in tre oceani e cinque Continenti, setacciando foreste, deserti e immergendosi in profondità estreme degli oceani.

"La biodiversità è fondamentale per la salute del nostro pianeta, e la stiamo perdendo a un ritmo per il quale non sono piu' sufficienti le azioni di sostenibilità attuali", spiega Shannon Bennet, virologa dell'Accademia californiana.

"Gli esseri umani, in qualita' di amministratori del mondo naturale, devono svolgere un ruolo attivo nella rigenerazione degli ecosistemi. Il nostro rapporto con la natura migliora attraverso la conoscenza di nuove specie, che ci permette di approfondire la comprensione di come funziona la Terra e di come rispondere al meglio a un futuro che oggi appare incerto. È questo, mentre continuiamo a combattere contro il cambiamento climatico e contro una pandemia, il momento cruciale per proteggere la varieta' della vita sulla Terra", aggiunge Bennet.

Il prossimo 6 gennaio le nuove specie verranno celebrate con un evento virtuale, chiamato NightSchool, durante il quale i ricercatori racconteranno le particolarità e li descriveranno.