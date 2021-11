Svelati i segreti delle ragnatele

AGI - L'esatta tecnica con cui i ragni costruiscono le loro ragnatele è stata carpita utilizzando la visione notturna e l'intelligenza artificiale per tracciare e registrare ogni movimento delle loro otto zampe a lavoro nel buio. Ad analizzare nel dettaglio la costruzione sono stati i ricercatori della Johns Hopkins University di Baltimora. La loro creazione di un algoritmo per la costruzione delle ragnatele potrebbe portare a una nuova comprensione di come queste creature, con un cervello con una frazione delle dimensioni di quello umano, siano in grado di creare strutture di tale eleganza, complessità e precisione geometrica. I loro risultati, ora disponibili online, verranno pubblicati nel numero di novembre di Current Biology.

"Mi sono interessato per la prima volta a questo argomento mentre ero fuori a fare birdwatching con mio figlio. Dopo aver visto una spettacolare ragnatela ho pensato: 'se andassi in uno zoo e vedessi uno scimpanzé costruirlo, penseresti che è uno scimpanzé straordinario e impressionante.' Bene, questo è ancora più sorprendente perché il cervello di un ragno è così piccolo ed ero frustrato dal fatto che non sapessimo di più su come si verifica questo straordinario comportamento", ha detto l'autore senior Andrew Gordus, biologo comportamentale della Johns Hopkins University. "Ora abbiamo definito l'intera coreografia per la costruzione delle ragnatele, cosa che non è mai stata fatta per nessuna architettura animale con questa risoluzione."

Il team di ricerca ha studiato i ragni della famiglia Uloboridae, originari degli Stati Uniti occidentali, e abbastanza piccoli da stare comodamente sulla punta di un dito. Per osservare i ragni durante il loro lavoro notturno di costruzione della ragnatela, i ricercatori hanno progettato un'arena con telecamere a infrarossi e luci a infrarossi. Con questa configurazione hanno monitorato e registrato sei ragni ogni notte, mentre costruivano le loro ragnatele. Hanno monitorato i milioni di azioni individuali delle gambe con un software di visione artificiale progettato specificamente per rilevare il movimento degli arti.

"Anche se lo registri in video, ci sono molte gambe da monitorare, per molto tempo, per molti individui", ha dichiarato l'autore principale Abel Corver, che studia web-making e neurofisiologia. "È semplicemente troppo passare attraverso ogni fotogramma e annotare i punti delle gambe a mano, quindi abbiamo addestrato il software di visione artificiale a rilevare la postura del ragno, fotogramma per fotogramma, in modo da poter documentare tutto ciò che fanno le gambe per costruire un'intera ragnatela."

"Il ragno è affascinante", ha detto Corver. "Un animale con un cervello costruito sugli stessi mattoni fondamentali del nostro e questo lavoro potrebbe darci suggerimenti su come possiamo capire i sistemi cerebrali più grandi, inclusi quelli umani, e penso che sia molto eccitante."