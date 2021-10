La Nasa coglie il Bagliore di Leonardo nel cielo di Sicilia

L'attore William Shatner, 90 anni, è diventata la persona più anziana ad andare in orbita. Era a bordo della navicella della Blue Origin, il secondo volo della compagnia del miliardario Jeff Bezos, che è rimasto in orbita per 11 minuti: "Un'esperienza più grande di me e della vita. Spero di conservare quello che sento ora per sempre"