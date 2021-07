Il segreto delle lontre per difendersi dal freddo sta nei muscoli

AGI - Il segreto della lontra di mare per riuscire a nuotare in acque gelide senza soffrire il freddo come altri animali delle sue dimensioni è nascosto in una caratteristica unica della sua muscolatura. Grazie a uno studio effettuato dai ricercatori della Texas A&M University, è stato infatti scoperto che questo mammifero, dal peso che varia tra i 14 e i 45 chilogrammi, non ha bisogno di uno strato di grasso per proteggersi dal freddo, ma solamente della pelliccia che trattiene l’aria, perché all’interno delle sue cellule muscolari i mitocondri generano direttamente calore.

Lo studio ha fatto luce su una caratteristica conosciuta ma poco approfondita ed è nato da un’osservazione dei ricercatori sul metabolismo dell’animale: è molto rapido, circa tre volte più di alto di un qualsiasi altro mammifero dal peso superiore al chilogrammo, ma nonostante ciò non è ritenuto sufficiente per generare abbastanza calore per scaldare il corpo.

Analizzando dei campioni di tessuto muscolare delle lontre di mare del nord (Enhydra lutris kenyoni) e dalle lontre di mare del sud (Enhydra lutris nereis), prelevato nel corso di interventi chirurgici effettuati per curare gli animali e rimetterli in cattività, il team ha scoperto che i mitocondri presenti nelle cellule dei piccoli mammiferi sono in grado di produrre calore anche senza movimenti dei muscoli, a differenza di quanto succede normalmente, cioè che attraverso i tremolii e le contrazioni della muscolatura i mammiferi si proteggono dal freddo perché generano calore.

Si tratta di una caratteristica, precisano i ricercatori, presente anche in qualche altro animale, ma nessuno di questi raggiunge i livelli delle lontre che, oltretutto, posseggono una quantità minima di grasso nel corpo. Il risultato dello studio spiega quindi anche il rapidissimo metabolismo del mammifero, necessario per continuare a produrre calore e che costringe le lontre a mangiare spesso, quasi lungo tutto l’arco della giornata.