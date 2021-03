L'asteroide Apophis non colpirà la Terra 

AGI - Per almeno un secolo non c'è nessun rischio di impatto con la Terra per l'asteroide Apophis. Dopo 17 anni di osservazioni e analisi dell'orbita, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta rimuovendo l'enorme asteroide dalla sua lista dei corpi celesti che possono rappresentare un rischio per il nostro pianeta.

Con un diametro stimato di circa 350 metri (poco meno della Ever Given, la grande nave incagliata in questi giorni nel Canale di Suez) Apophis in passato ha fatto molto parlare di se perché più volte si è temuto che la sua orbita lo portasse a collidere con la Terra. Dopo la sua scoperta nel 2004, le stime paventavano due possibili collisioni: una nel 2029 e una nel 2036, ma ora anche queste ipotesi sono state escluse dagli astronomi.

Rimaneva una terza probabile e preoccupante data di collisione per il 2068. Ora, si legge in una nota dell'Esa "osservazioni radar di Apophis sono state effettuate all'inizio di marzo dal Goldstone Deep Space Communications Complex della Nasa in California e dal Green Bank Observatory , West Virginia, hanno fornito dati sufficienti sull'orbita del famigerato asteroide per escludere finalmente, con certezza, qualsiasi impatto sulla Terra per almeno 100 anni".

Queste ultime osservazioni sono state possibili poiché l'asteroide ha effettuato un avvicinamento non così ravvicinato il 6 marzo, passando vicino alla Terra a una distanza di circa 17 milioni di km (44 volte la distanza dalla Luna). Sebbene l'asteroide fosse ancora ragionevolmente lontano, gli astronomi hanno potuto misurare con precisione la sua distanza e perfezionare la sua orbita prima del suo prossimo avvicinamento molto ravvicinato nel 2029.

Conosciamo la posizione e l'orbita dei pianeti con una certa precisione, ma per oggetti più piccoli come gli asteroidi c'è sempre qualche incertezza nelle loro traiettorie. Per rendere le cose più complicate, quando gli asteroidi passano accanto a oggetti massicci con enormi forze gravitazionali il loro percorso viene alterato e questa incertezza nella loro traiettoria viene amplificata.

Prima che venissero effettuate le ultime misurazioni radar di Apophis, la sua orbita era stata compresa con sufficiente precisione per prevedere una serie di approcci ravvicinati sicuri nei prossimi decenni. Il prossimo e più vicino di questi passaggi si svolgerà venerdì 13 aprile 2029, quando Apophis passerà a meno di 35.000 km dalla Terra e sarà visibile ad occhio nudo. A dieci volte più vicino della Luna, Apophis sarà più vicino dei satelliti in orbita nell'anello geostazionario.

A questa distanza, la gravità terrestre avrà un impatto notevole sulla roccia spaziale, alterandone il percorso e amplificando l'incertezza nella sua orbita e nei possibili impatti futuri.

Ciò che non si sapeva in precedenza è se il sorvolo del 2029 avrebbe alterato l'orbita di Apophis proprio nel modo "giusto" in modo che si sarebbe scontrato con la Terra in un'orbita futura attorno al Sole.

Per fare ciò, Apophis passerebbe attraverso quello che viene chiamato un "buco della serratura gravitazionale'', portando a un potenziale (ma ancora molto improbabile) impatto nel 2068.

Spiega Davide Farnocchia del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) della Nasa: "Con il supporto di recenti osservazioni ottiche e osservazioni radar, l'incertezza nell'orbita di Apophis è crollata da centinaia di chilometri a una manciata di chilometri quando proiettata al 2029".