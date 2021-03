Una app 'spaziale' aiuta i bimbi a fronteggiare la pandemia 

AGI - Una app per aiutare i bambini a destreggiarsi in un momento storico complesso e stressante come quello contraddistinto dalla pandemia.

E' Space for Children, ideata e progettata da Hypex, grazie al supporto scientifico dell’Istituto Giannina Gaslini e al finanziamento dell’Agenzia Spaziale Europea che, attraverso il bando “Space in response to COVID-19 outbreak”, su proposta dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi) e in accordo con il ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, insieme alla Presidenza del Consiglio, ha messo a disposizione circa 10 milioni di euro per supportare servizi che utilizzino lo spazio per migliorare l’assistenza sanitaria e l’apprendimento a distanza come risposta alla pandemia di Coronavirus.

Attraverso una mini sit-com Fanta-Comedy, composta anche da quiz e giochi da risolvere, Space for Children, il cui protagonista è Spacy, consentirà ai bambini di acquisire, in maniera semplice e immediata, informazioni fondamentali sul difficile contesto in cui si trovano a causa della pandemia.

Attraverso il racconto di una storia, e stimolando i piccoli utenti a interagire con un mondo onirico e di fantasia, si trasferiranno nozioni e spiegazioni sulla attuale situazione di emergenza e sui corretti comportamenti da tenere.

Uno studio elaborato dai ricercatori del Gaslini aveva già evidenziato una serie di problematiche psicologiche causate dal lockdown sui minori quali irritabilità, difficoltà di addormentamento, risvegli notturni, inquietudine o ansia da separazione.

Con Space for Children le modalità di interazione e le scelte effettuate (raccolte in modo anonimo e con assoluto rispetto della privacy) verranno elaborate dai medici e ricercatori del Gaslini, con l’obiettivo di rendere pubblica, a tutta la comunità scientifica e al termine della fase di sperimentazione, una nuova ricerca aggiornata sugli effetti e sulle conseguenze psicologiche che questa pandemia sta provocando sui bambini.

Novità assoluta della app è che, contrariamente a quanto accade nei tradizionali videogiochi digitali, in Space for Children il bambino interagirà anche con veri attori in carne e ossa, ripresi in azioni dal vivo e che risponderanno ai comandi dello spettatore in un modo mai realizzato prima d’ora.

La app sarà disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali per almeno sei mesi a partire dal 4 aprile.