Perché la stagione delle allergie arriva sempre prima

AGI - A causa delle alterazioni nella temperatura provocate dai cambiamenti climatici il periodo dell’anno associato alle manifestazioni allergiche inizia anticipatamente ogni anno. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Allergy, condotto dagli scienziati dell’Università tecnica di Monaco, che hanno analizzato i dati relativi al trasporto di polline per determinare le variazioni nell’inizio della stagione delle allergie.

“Le temperature più elevate – spiega Annette Menzel dell’Università tecnica di Monaco – anticipano le fioriture, mentre i crescenti livelli di anidride carbonica in atmosfera provocano la produzione di più polline”. Il team ha studiato i fenomeni di trasporto del polline in Baviera, in Germania, per valutare le tempistiche associate all’inizio della stagione delle allergie e il momento dell’anno in cui si verifica ogni anno.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato sei stazioni di monitoraggio presenti nella regione per raccogliere i dati. “Gli effetti del cambiamento climatico sulla stagione dei pollini sono stati studiati a lungo – aggiunge l’esperta – ma spesso alcuni elementi non vengono considerati, come la volatilità del polline. Occorre invece tenere conto degli eventi di trasporto del polline, che hanno importanti applicazioni per la durata, i tempi e la gravità delle manifestazioni allergiche”.

“Alcuni alberi, come arbusti di nocciolo e ontani – aggiunge Ye Yuan, collega e coautore di Menzel – hanno anticipato l’inizio della stagione del polline di circa due giorni ogni anno dal 1987 al 2017, mentre altre specie, come betulle e frassini, hanno anticipato il periodo mediamente di 0,5 giorni ogni anno”.

Gli autori sottolineano che il polline può viaggiare per centinaia di chilometri, e con il cambiamento dei modelli meteorologici e la distribuzione alterata delle specie è possibile che le persone siano esposte a un numero crescente di tipologie di polline inusuali per le aree specifiche. “Il nostro lavoro si concentra sui trasporti pre-stagionali – riportano gli scienziati – per cui, se il polline di una determinata specie era presente nella stazione di monitoraggio ma la specie arborea non fioriva per almeno altri dieci giorni, il polline veniva considerato non endemico”.

Stando alle misurazioni del team, pertanto, il trasporto di polline pre-stagionale potrebbe essere un fenomeno abbastanza comune, osservato nel 66 per cento dei casi analizzati. “Sulla base di quanto stimato sulla base delle osservazioni sulla fioritura – commenta Menzel – la stagione dei pollini potrebbe essere anche più lunga di quanto precedentemente considerato. Il trasporto a lunga distanza, quindi, potrebbe influenzare significativamente la salute umana locale”.

Gli autori precisano che lo studio non ha tracciato la distanza totale coperta dal polline, ma che l’analisi fornisce una chiave fondamentale per la comprensione dei modelli annuali della stagione del polline. “Le prossime ricerche – conclude Yuan – dovrebbero tenere conto degli scenari di cambiamento climatico e delle modifiche nell’uso del suolo. Credo che anche la collaborazione da parte dei cittadini e degli amatori potrebbe contribuire alla raccolta dei dati e allo sviluppo futuro di metodi di approccio più efficaci”.