Il vaccino Moderna è efficace al 94,5% e resiste un mese in frigo

AGI - Non solo è efficace al 94,5 per cento, ma è anche molto meno sensibile alle temperature tanto da poter essere conservato anche per un mese in un normale frigorifero. Il vaccino mRNA-1273 contro il Covid-19 prodotto da Moderna, la biotecnologica con sede a Cambridge, Massachusetts, ha raggiunto il parametro primario di efficacia nella prima analisi preliminare dello studio COVE di Fase 3.

"Lo studio - si legge in una nota - ha soddisfatto i criteri statistici, con un'efficacia del vaccino del 94,5 per cento. Nel corso dello studio sono stati osservati 95 partecipanti con casi confermati di Covid-19 ed ora Moderna intende presentare una richiesta d’autorizzazione all'uso per emergenza (Emergency Use Authorization, EUA) alla FDA statunitense nelle prossime settimane. È atteso che l’EUA si baserà sull'analisi finale di 151 casi e su un follow-up mediano di oltre 2 mesi".

"Questo - spiega Moderna - è un momento cruciale per lo sviluppo del nostro candidato al vaccino contro il Covid-19. Dall'inizio di gennaio, abbiamo inseguito questo virus con l'intento di proteggere il maggior numero possibile di persone in tutto il mondo. Da sempre sappiamo che ogni giorno è importante. Questa analisi preliminare positiva del nostro studio di Fase 3 ci ha dato la prima conferma clinica che il nostro vaccino può prevenire il Covid-19, incluse le forme gravi”, ha dichiarato Stéphane Bancel, Amministratore Delegato di Moderna". Inoltre i dati raccolti permettono anche di allungare i tempi di conservazione del vaccino.

"Si prevede - si legge nella nota - che il candidato vaccino rimanga stabile a temperature standard di refrigerazione tra 2° e 8°C per 30 giorni, rispetto alla precedente stima di 7 giorni; che le condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di -20°C per 6 mesi". Per Moderna "mRNA-1273 è distribuibile utilizzando l'infrastruttura di somministrazione e stoccaggio del vaccino ampiamente disponibile e non è richiesta alcuna diluizione prima della vaccinazione".

“Riteniamo che i nostri investimenti nella tecnologia di distribuzione dell’mRNA e nello sviluppo del processo di produzione ci permetteranno di conservare e spedire il nostro candidato vaccino contro il Covid-19 a temperature che si trovano comunemente nei congelatori e nei frigoriferi farmaceutici prontamente disponibili”, ha dichiarato Juan Andres, Chief Technical Operations and Quality Officer di Moderna.

“Siamo lieti di presentare queste condizioni di stabilità estesa per l’mRNA-1273 alle autorità per l’approvazione. La possibilità di conservare il nostro vaccino fino a 6 mesi a -20° C, inclusi fino a 30 giorni in condizioni normali di frigorifero dopo lo scongelamento, è uno sviluppo importante e consentirebbe una distribuzione più semplice e una maggiore flessibilità per facilitare una vaccinazione su più ampia scala negli Stati Uniti e in altre parti del mondo”.