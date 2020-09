Allarme a Houston per un'ameba mangia-cervello

AGI - E' allarme in Texas, in particolare in alcune località vicino a Houston, dove i funzionari dello Stato hanno avvertito i cittadini di smettere di usare l'acqua del rubinetto perché potrebbe essere contaminata da un microbo mortale che mangia il cervello.

La Commissione del Texas sulla qualità ambientale ha avvertito venerdì l'Autorità per l'acqua di Brazosport della potenziale contaminazione del suo approvvigionamento idrico da Naegleria fowleri, un'ameba mangia-cervello.

I residenti delle aree interessate sono tenuti a non usare l'acqua per nessun motivo tranne che per sciacquare i servizi igienici. In totale l'allarme riguarda 120 mila persone. L'avviso interessa anche anche gli stabilimenti Dow Chemical a Freeport, che conta 4.200 dipendenti, e le prigioni statali di Clemens e Wayne Scott, che hanno 2.345 reclusi e 655 dipendenti.

L'avviso rimarrà in vigore fino a quando il sistema idrico dell'autorità di Brazosport non sarà stato completamente lavato e i test su campioni d'acqua dimostreranno che è di nuovo sicura da usare.

Naegleria fowleri è un'ameba microscopica a vita libera, un organismo vivente unicellulare che si trova comunemente nell'acqua dolce calda e nel suolo, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Di solito infetta le persone quando l'acqua contaminata entra nel corpo attraverso il naso, da dove viaggia al cervello e può causare una malattia rara e debilitante chiamata meningoencefalite amebica primaria. L'infezione è solitamente fatale e si verifica in genere quando le persone nuotano o si immergono in luoghi caldi di acqua dolce come laghi e fiumi.