Micro telecamera sul dorso di uno scarabeo: ecco il mondo visto dagli insetti

AGI - Osservare il mondo dalla stessa prospettiva di un insetto. Letteralmente. È quello che consente di fare una minuscola videocamera, così piccola da essere posizionata sul dorso di uno scarabeo. L'esperimento è di un gruppo di ricercatori dell'Università di Washington, che ne riferiscono sulla rivista Science Robotics.

La mini-videocamera può trasmettere in tempo reale il punto di vista dell'insetto. Il dispositivo utilizza il Bluetooth per trasmettere in streaming le riprese su uno smartphone con una risoluzione di 160 per 120 pixel e con una frequenza compresa tra uno e cinque fotogrammi al secondo. Si trova su un braccio meccanico che può essere controllato a distanza per ruotare la videocamera a destra e sinistra. La possibilità di filmare l'ambiente circostante usando gli scarafaggi consente un gran risparmio energetico rispetto a robot o droni simili a insetti.

"Combinando queste due cose diverse - animali viventi e sensori - in pratica ottieni il meglio da entrambi i mondi", Shyam Gollakota, scienziato che ha coordinato lo studio. La fotocamera è alimentata da una batteria a polimeri di litio. Durante lo streaming continuo, può durare più di un'ora, afferma Vikram Iyer dell'Università di Washington, altro autore dello studio. Il dispositivo include anche un accelerometro; la fotocamera può essere programmata per filmare solo quando lo scarabeo è in movimento e, in questo caso, la batteria dura fino a sei ore.

In totale, il peso del dispositivo è di poco più di mezzo grammo e può essere rimosso dagli scarabei. Il dispositivo è stato posizionato come uno zaino a due diverse specie di scarabei, lo scarabeo che finge di morire (Asbolus laevis) e lo scarabeo Pinacate (Eleodes nigrina), che sono noti per essere in grado di trasportare carichi di peso simili.

I ricercatori dicono che gli insetti siano vissuti per più di un anno dopo la fine dell'esperimento. Nel loro sistema attuale gli scienziati non ha alcun controllo su dove gli scarabei scelgono di spostarsi. Secondo Gollakota, l'uso di decine o centinaia di coleotteri consentirebbe un monitoraggio più completo o la mappatura di un ambiente. "Man mano che si diffondono, puoi raccogliere abbastanza informazioni da non dover controllare gli insetti", conclude.