Il test rapido della saliva per il Covid disponibile in Europa a giugno

Già dal mese prossimo in Europa sarà disponibile un nuovo test rapido in grado di diagnosticare dalla saliva, in una sola ora, la positività al nuovo coronavirus. Ad annunciare il lancio di "EasyCov", questo è il nome del nuovo test, nel mercato europeo è stato il consorzio francese, formato dalla società biotecnologica SKILLCELL, dal laboratorio CNRS SYS2DIAG e dalla società digitale VOGO, in un comunicato.

La produzione su larga scala è già iniziata. Il test viene eseguito da operatori sanitari e prevede la raccolta di meno di 1 millilitro di saliva sotto la lingua del paziente. "Questo è un passo decisivo e mi congratulo con la straordinaria collaborazione di tutti coloro che lavorano al progetto, sia del settore privato che di quello pubblico", dichiara nella nota Franck Molina, ricercatore presso il CNRS e direttore del laboratorio Sys2Diag.

"EasyCov è un'innovazione che è stata sviluppata e perfezionata a tempi di record, classifica la Francia come leader mondiale nella ricerca. Sono fermamente convinto - aggiunge - che sarà una forza dirompente nella lotta contro Covid-19". Si prevede che EasyCov otterrà il marchio CE nella prima metà di giugno, dopodiché il test EasyCov sarà prodotto in Francia da FIRALIS". Il costo del test dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 euro. La commercializzazione del test EasyCov sarà gestita da SKILLCELL.