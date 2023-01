Hubble ha fotografato le stelle più antiche dell'Universo

AGI - Gli ammassi globulari un tempo dominavano la Via Lattea. Quando si formò migliaia di ammassi globulari vagavano per la nostra Galassia. Oggi ne sono rimasti meno di 200: molti furono distrutti da ripetuti scontri tra loro o con il centro galattico.

Quelli sopravvissuti sono più antichi di qualsiasi fossile terrestre, più antiche di qualsiasi altra struttura nella nostra Galassia. Ci sono pochi, se non nessuno, giovani ammassi globulari rimasti nella nostra Via Lattea perché le condizioni non sono mature per la formazione di altri.

L'immagine mostra una vista del telescopio spaziale Hubble di NGC 6355 di 13 miliardi di anni fa, un ammasso globulare sopravvissuto che attualmente passa vicino al centro della Via Lattea. Le stelle degli ammassi globulari sono concentrate verso il centro dell'immagine ed evidenziate da stelle blu brillanti.