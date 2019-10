Il centro della Via Lattea è esploso 3,5 milioni di anni fa. Uno studio

MEHAU KULYK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / MKU / SCIENCE PHOTO LIBRARY Via Lattea

Una cataclismatica esplosione ha lacerato la nostra galassia, la Via Lattea, circa 3,5 milioni di anni fa. L'evento sarebbe iniziato vicino al buco nero super-massiccio situato al centro della nostra galassia e l'impatto sarebbe stato avvertito a 200 mila anni luce di distanza. L'esplosione creò due enormi "coni di ionizzazione" che attraversavano la Via Lattea. Questi, in estrema sintesi, i risultati di uno studio dell'Università di Sidney, pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal.

La scoperta che il centro della Via Lattea era più dinamica di quanto si pensasse potrebbe portare a una reinterpretazione completa della sua evoluzione. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori, guidati dallo scienziato australiano Joss Bland-Hawthorn, hanno utilizzato i dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble. In questo modo sono riusciti a calcolare quando si è verificata questa massiccia esplosione di radiazioni ad alta energia. "Questi risultati cambiano radicalmente la nostra comprensione della Via Lattea", afferma Magma Guglielmo, scienziata dell'Università di Sydney e co-autrice dello studio.

