Creato un ologramma simile a quello di Leila in Star Wars

YouTube

Un ologramma che può essere visto e ascoltato. Qualcosa che ricorda molto l'ologramma di Star Wars inviato dalla Principessa Leila in Star Wars. A riuscirci è stato un gruppo di ricercatori dell'Università del Sussex in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Il dispositivo che permette questa "magia" si chiama Multimodal Acoustic Trap Display (MATD) ed è in grado di mostrare una farfalla colorata che sbatte le ali, numeri in sequenza e uno smile.

Funziona intrappolando una minuscola pallina di polistirolo tra le onde sonore e spostandola rapidamente si muove il colore. In questo modo si crea l'illusione che ci sia un oggetto sospeso nello spazio. Il dispositivo messo a punto dagli scienziati è composto da ben 256 altoparlanti, posizionati sopra e sotto un piccolo modulo 3D che funge da display per le immagini. Gli altoparlanti emettono ultrasuoni per creare piccole sacche di bassa pressione nell'aria in cui galleggia la sfera di polistirolo.

In questo, manipolando le onde sonore emesse dagli altoparlanti, è possibile spostare velocemente la posizione delle sacche di bassa pressione e, quindi, controllare la posizione esatta della pallina.Se questa si muoverà abbastanza velocemente, apparirà come una figura in 3D di cui è persino possibile cambiarne la forma nel tempo per dare l'impressione di un oggetto in movimento. Ma tutto ciò deve avvenire molto rapidamente: la figura, infatti, deve essere tracciata per intero in meno di 0,1 secondi. Inoltre, è possibile colorare gli oggetti 3D con raggi di luce rossa, verde e blu diretti sulla sfera

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it