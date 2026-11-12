Ovaio, test sangue scopre lesioni precancerose prima di diagnosi

AGI - Un segnale molecolare presente nel sangue potrebbe permettere di individuare le prime alterazioni che precedono lo sviluppo di una delle forme più aggressive di tumore ovarico, potenzialmente anni prima che la malattia diventi rilevabile con gli strumenti diagnostici tradizionali.
La scoperta arriva da uno studio internazionale durato otto anni, coordinato da Rajan Gogna ed Esha Madan dell'Hoag Family Cancer Institute, in California, e pubblicato sulla rivista Nature Medicine. In un gruppo indipendente di validazione, il test sperimentale ha identificato il 92,3 per cento delle donne con lesioni precancerose e ha riconosciuto correttamente il 98,2 per cento delle donne sane.
Lo studio sul carcinoma sieroso ovarico
La ricerca riguarda il carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio, una forma tumorale che spesso viene diagnosticata quando la malattia è già in fase avanzata.
Questo tumore può avere origine nelle tube di Falloppio, attraverso alterazioni microscopiche note come carcinoma sieroso tubarico intraepiteliale, o STIC. Si tratta di lesioni non invasive, generalmente invisibili agli esami di imaging e ai tradizionali test ematici oncologici, che vengono spesso scoperte casualmente durante interventi chirurgici di asportazione delle tube o delle ovaie.
Il ruolo della molecola Tu-Stroma
I ricercatori hanno individuato nel sangue delle donne con STIC e con carcinoma sieroso ovarico in fase iniziale livelli elevati di una molecola di RNA chiamata Tu-Stroma. Questa molecola è associata a un processo biologico attraverso il quale le cellule tumorali indeboliscono quelle sane circostanti, creando condizioni favorevoli alla propria crescita. Lo studio si è concentrato proprio sulle prime interazioni competitive tra cellule alterate e tessuti sani, con l'obiettivo di individuare segnali biologici precedenti alla formazione di un tumore invasivo.
"Il tumore ovarico non comincia il giorno in cui scopriamo una massa tumorale. Spesso inizia molto prima, con alterazioni microscopiche nelle tube di Falloppio che non possiamo vedere durante gli screening di routine", ha spiegato Gogna, direttore della ricerca traslazionale dell'Hoag Family Cancer Institute.
"Per decenni ci siamo concentrati sull'individuazione di tumori sempre più piccoli. Poi ci siamo posti una domanda fondamentalmente diversa: e se potessimo identificare i primi segnali molecolari di allarme prima ancora che si sviluppi un cancro invasivo?", ha aggiunto.
I risultati del test sperimentale
Per sviluppare e validare il test, il gruppo internazionale ha analizzato campioni clinici raccolti in diversi Paesi. Nella coorte indipendente di validazione, la sensibilità per le lesioni STIC è risultata del 92,3 per cento, mentre la specificità, cioè la capacità di riconoscere correttamente le donne sane, ha raggiunto il 98,2 per cento.
I ricercatori hanno inoltre simulato l'impiego del test in una popolazione ad alto rischio, stimando che circa il 72 per cento dei risultati positivi corrisponderebbe effettivamente alla presenza della condizione ricercata, mentre un risultato negativo sarebbe corretto in quasi il 100 per cento dei casi. Questi ultimi valori derivano da una modellizzazione e non da uno screening prospettico condotto sulla popolazione.
Cosa manca prima dell'applicazione clinica
I risultati rappresentano una prova preliminare della possibilità di individuare nel sangue alterazioni biologiche che precedono il tumore invasivo. Non dimostrano ancora, tuttavia, che il test sia in grado di diagnosticare la malattia anni prima nella pratica clinica, né che il suo utilizzo riduca la mortalità. Lo studio ha infatti utilizzato campioni di sangue raccolti precedentemente da donne con diagnosi già confermate.
Il passo successivo sarà avviare studi prospettici, seguendo nel tempo donne con e senza rischio genetico elevato, per stabilire quanto precocemente compaia il segnale Tu-Stroma e con quale affidabilità possa identificare le lesioni precancerose.
Possibili benefici per le donne con mutazioni BRCA
La scoperta potrebbe avere implicazioni particolarmente importanti per le donne portatrici di mutazioni BRCA1 o BRCA2, associate a un aumento del rischio di tumore ovarico. Attualmente alcune di queste pazienti devono affrontare decisioni complesse riguardo alla rimozione preventiva delle tube e delle ovaie, un intervento che può comportare conseguenze sulla fertilità e l'insorgenza anticipata della menopausa.
"Per le donne ad alto rischio, questo potrebbe trasformare il nostro approccio alla prevenzione", ha dichiarato Madan, responsabile del laboratorio dedicato alla competizione cellulare nel microambiente tumorale dell'Hoag. Secondo la ricercatrice, le decisioni sulla chirurgia preventiva si basano oggi principalmente sul rischio ereditario, senza poter stabilire se siano già presenti lesioni precancerose.
Un test ematico clinicamente validato potrebbe in futuro fornire informazioni biologiche aggiuntive per orientare le strategie di sorveglianza e prevenzione.
Verso una nuova frontiera della diagnosi precoce
Il gruppo sta inoltre studiando possibili interventi per impedire alle lesioni microscopiche di progredire verso forme invasive. L'obiettivo a lungo termine non è soltanto anticipare la diagnosi, ma riuscire a prevenire lo sviluppo del tumore. Prima di arrivare a un'applicazione clinica, saranno però necessari ulteriori studi per confermare le prestazioni del test nelle donne senza diagnosi nota, chiarire i tempi di comparsa del segnale e valutare come utilizzare i risultati nelle decisioni mediche.
La ricerca apre così una prospettiva diversa nella diagnosi precoce del carcinoma ovarico: non cercare soltanto tumori sempre più piccoli, ma riconoscere i segnali molecolari che accompagnano le primissime trasformazioni cellulari.