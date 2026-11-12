Il caffè modifica la flora batterica e l'attività intestinale

AGI - Bere regolarmente caffè potrebbe modificare non soltanto la composizione dei batteri intestinali, ma anche il funzionamento dell'intestino, aumentando le contrazioni del colon e riducendo il pH dell'intestino tenue.
È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Copenaghen, pubblicato sulla rivista Gut Microbiology. La ricerca, coordinata da Henrik Munch Roager e condotta con il contributo di Francesca Bucci, ha coinvolto 61 adulti danesi sani e ha individuato differenze significative nella fisiologia intestinale tra chi consuma frequentemente caffè e chi lo beve meno spesso.
I risultati potrebbero contribuire allo sviluppo di nuove strategie per contrastare la stitichezza, anche se lo studio non permette ancora di stabilire un rapporto diretto di causa ed effetto.
Come il caffè agisce sull'apparato digerente
Che il caffè possa stimolare l'attività intestinale è un'esperienza comune, ma i meccanismi attraverso i quali agisce sull'apparato digerente sono ancora poco conosciuti. Per indagarli, gli scienziati hanno utilizzato una capsula elettronica ingeribile, chiamata SmartPill, capace di registrare diversi parametri fisiologici durante il passaggio attraverso il tratto gastrointestinale.
Dei 61 partecipanti, 50 hanno ingerito la capsula, che ha misurato il tempo di transito, la temperatura, l'acidità, la pressione e le contrazioni intestinali. Lo studio si è svolto nell'arco di nove giorni consecutivi. Per otto giorni i volontari hanno registrato tutti gli alimenti e le bevande consumati, consentendo ai ricercatori di ricostruire le abitudini alimentari e la quantità di caffè assunta.
Per ottenere una misura oggettiva del consumo, gli studiosi hanno analizzato anche i metaboliti della caffeina presenti nelle urine. Campioni di feci sono stati inoltre utilizzati per esaminare la composizione e l'abbondanza dei microrganismi intestinali.
Consumatori abituali contro consumatori occasionali
I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi sulla base delle abitudini di consumo. Sono stati classificati come consumatori frequenti coloro che avevano bevuto da una a cinque tazze di caffè al giorno per più di tre degli otto giorni di rilevazione, mentre gli altri sono stati considerati consumatori meno frequenti.
I risultati hanno innanzitutto confermato quanto suggerito da precedenti ricerche: il consumo abituale di caffè è associato a differenze nella composizione del microbiota intestinale. In particolare, i consumatori frequenti presentavano una maggiore diversità di microrganismi rispetto a chi beveva caffè meno spesso.
Effetti su microbiota e fisiologia intestinale
"Ma forse l'aspetto più importante è che il consumo frequente di caffè sembra influenzare la fisiologia stessa dell'intestino, in altre parole il modo in cui funziona", ha spiegato Francesca Bucci, dottoranda presso il Dipartimento di Nutrizione, Esercizio fisico e Sport dell'Università di Copenaghen e prima autrice dello studio.
L'analisi dei dati raccolti dalle capsule ha mostrato che i consumatori frequenti avevano un pH significativamente più basso nell'intestino tenue, indicando un ambiente più acido. Un maggiore consumo di caffè risultava inoltre associato a un numero più elevato di contrazioni del colon.
"Le contrazioni intestinali possono favorire una digestione sana, aiutare a prevenire la stitichezza e mantenere in buone condizioni la muscolatura intestinale", ha osservato Bucci.
Il ruolo del pH nell'intestino tenue
Resta invece da chiarire il significato della riduzione del pH nell'intestino tenue. I ricercatori non sono ancora in grado di stabilire se questa differenza abbia effetti positivi o negativi sulla salute. L'acidità dell'intestino tenue svolge infatti un ruolo importante nell'attività degli enzimi digestivi e nei processi attraverso i quali gli alimenti vengono scomposti.
Gli autori sottolineano inoltre che la natura osservazionale dello studio non consente di attribuire con certezza al caffè le differenze riscontrate. Altri fattori potrebbero contribuire ai risultati, anche se esistono precedenti evidenze scientifiche a sostegno di un possibile ruolo diretto della bevanda.
Serviranno ulteriori studi
"Sappiamo già da altri studi che il caffè può influenzare diversi processi dell'apparato digerente, compresa la secrezione di acido nello stomaco. Ci sono quindi buone ragioni per ritenere che quello che osserviamo non sia una semplice coincidenza. Inoltre, molte persone riferiscono che il caffè influisce sulla loro digestione", ha dichiarato Henrik Munch Roager, professore associato e responsabile di un gruppo di ricerca presso l'Università di Copenaghen.
Il prossimo passo, secondo gli scienziati, sarà realizzare uno studio di intervento nel quale la quantità di caffè consumata dai partecipanti venga controllata direttamente dai ricercatori.
Sarà così possibile confrontare la fisiologia intestinale durante periodi di consumo elevato con quella osservata durante periodi di astensione. L'obiettivo è comprendere se gli effetti individuati possano essere utilizzati per affrontare disturbi diffusi come la stitichezza e l'irregolarità intestinale. "Moltissime persone soffrono di stitichezza e irregolarità dell'evacuazione. Se riuscissimo a comprendere come il caffè influisce sulla digestione e sulle contrazioni intestinali, potrebbe essere possibile utilizzare queste conoscenze per stimolare naturalmente la motilità intestinale. Sarebbe estremamente prezioso", ha concluso Roager.
Le conclusioni dello studio
Lo studio suggerisce quindi che il consumo abituale di caffè sia associato a cambiamenti che interessano sia i microrganismi intestinali sia l'attività fisiologica dell'apparato digerente. Per stabilire se tali cambiamenti siano effettivamente provocati dal caffè e quali conseguenze abbiano sulla salute saranno tuttavia necessarie ulteriori ricerche.