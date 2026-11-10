Looksmaxxing, i rischi dietro la tendenza nei giovani

AGI - Looksmxxing e rischi: cos'è la nuova tendenza? Digiuni estremi, steroidi anabolizzanti e persino colpi volontari al volto per modificarne la struttura ossea. Sono alcune delle pratiche associate al looksmaxxing, una tendenza diffusa online che spinge ragazzi e giovani uomini a massimizzare la propria attrattiva fisica, talvolta con gravi rischi per la salute. A richiamare l'attenzione dei medici è un articolo pubblicato sul Journal of Adolescent Health da Kyle T. Ganson, dell'Università di Toronto, e colleghi.
Il looksmaxxing comprende comportamenti comuni, come cura della pelle, esercizio fisico e prevenzione della caduta dei capelli, ma anche pratiche pericolose come l'uso di steroidi e peptidi, lo sbiancamento cutaneo e il bonesmashing, che consiste nel colpirsi deliberatamente il viso nel tentativo di modificarne i lineamenti. Le comunità online promuovono spesso ideali estetici rigidi: mascella squadrata, volto simmetrico, zigomi pronunciati e corpo alto, magro e muscoloso. Secondo gli autori, questi modelli possono alimentare insoddisfazione corporea, confronti ossessivi e ricorso a prodotti non regolamentati.
Looksmaxxing, l'allarme degli esperti
"È importante non considerare automaticamente patologici comportamenti normali come la cura personale o l'esercizio fisico" - ha spiegato Ganson - "Allo stesso tempo, i medici devono riconoscere quando diventano estremi, pericolosi o associati a un disagio significativo".
Rischi per la salute mentale
Gli autori invitano a prestare attenzione a disturbi alimentari, dismorfismo corporeo, ansia, depressione e comportamenti autolesivi, valutando anche l'influenza dei social media e delle comunità online.
Le raccomandazioni
Raccomandano interventi basati sulla riduzione del danno, sull'educazione ai media e sul sostegno psicologico quando necessario.