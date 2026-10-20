Antibiotici e sindrome dell'intestino irritabile, c'è un nesso

AGI - L'uso di antibiotici dall'infanzia fino alla prima età adulta è stato associato a una maggiore probabilità di sviluppare la sindrome dell'intestino irritabile (IBS) all'età di 24 anni, secondo un nuovo studio presentato alla United European Gastroenterology (UEG) Week 2026.
L'analisi sui giovani svedesi
I ricercatori hanno analizzato i dati di 2.853 partecipanti alla coorte di nascita svedese BAMSE.
Le prescrizioni di antibiotici sono state ricavate dal Registro svedese dei farmaci prescritti a partire dal 2005, quando i partecipanti avevano un'età compresa tra 9 e 11 anni, fino a un anno prima della valutazione della sindrome dell'intestino irritabile (IBS) all'età di 24 anni.
I ricercatori hanno esaminato se i partecipanti avessero ricevuto antibiotici, il numero totale di prescrizioni ricevute e le classi di antibiotici prescritti.
All'età di 24 anni, il 10% dei partecipanti presentava sindrome dell'intestino irritabile (IBS), di cui il 79,4 per cento erano donne.
L'uso di antibiotici era più comune tra coloro che soffrivano di IBS, con l'87,8 per cento che aveva ricevuto antibiotici durante il periodo di studio rispetto all'80,2% di coloro che non ne soffrivano.
Il rischio aumenta con il numero di prescrizioni
Dopo aver tenuto conto del sesso e dello status socioeconomico familiare, coloro che avevano ricevuto antibiotici avevano una probabilità 1,5 volte maggiore di soffrire di IBS (IC 95% 1,0-2,2) rispetto a coloro che non li avevano ricevuti.
La probabilità di IBS aumentava progressivamente con il numero di prescrizioni di antibiotici (P per trend 0,001).
Rispetto a coloro che non avevano ricevuto antibiotici, i partecipanti che avevano ricevuto una o due prescrizioni avevano una probabilità 1,3 volte maggiore di IBS (IC 95 per cento 0,9-2,0), che saliva a 1,6 volte (IC 95 per cento 1,0-2,4) con tre-cinque prescrizioni e a 1,7 volte (IC 95 per cento 1,1-2,6) con sei o più.
Le classi di antibiotici maggiormente associate
Esaminando le singole classi di antibiotici, le tetracicline e le cefalosporine sono rimaste significativamente associate a una maggiore probabilità di sindrome dell'intestino irritabile (IBS) anche dopo aver aggiustato i dati per sesso e stato socioeconomico familiare.
Qualsiasi utilizzo di tetracicline è risultato associato a una probabilità 1,4 volte maggiore (IC 95 per cento 1,1-1,8) di IBS, mentre tre o più prescrizioni di cefalosporine sono risultate associate a una probabilità 6,0 volte maggiore (IC 95 per cento 1,9-18,8).
Le conclusioni della ricerca
La dottoressa Jessica Sjolund, autrice principale dello studio, ha affermato che la ricerca rappresenta un importante passo avanti nella comprensione della relazione tra l'esposizione agli antibiotici e la sindrome dell'intestino irritabile (IBS):
"Esaminando un gruppo di giovani adulti, rappresentativo della popolazione generale, con un'esposizione agli antibiotici documentata oggettivamente dall'infanzia e dall'adolescenza, siamo stati in grado di superare i principali limiti delle ricerche precedenti, tra cui la dipendenza dall'uso di antibiotici riportato dai pazienti e dalle cartelle cliniche specialistiche per identificare l'IBS, un approccio che potrebbe non cogliere l'intero spettro della sindrome dell'intestino irritabile nella popolazione generale".