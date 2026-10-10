Mangiare a tarda notte aumenta il rischio di danni al fegato

AGI - Una nuova ricerca condotta dalla Oregon Health & Science University suggerisce che, se si desidera preservare la salute del fegato, bisognerebbe pensarci due volte prima di concedersi uno spuntino a tarda notte. Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista Clinical Gastroenterology and Hepatology , documenta un aumento della correlazione tra le persone che hanno riferito di mangiare a tarda notte (ovvero dopo cena o dopo essere andati a letto) e un rischio maggiore di due tipi di malattie del fegato: la steatosi epatica associata a disfunzione metabolica e la cirrosi.
Precedenti ricerche hanno associato gli spuntini notturni a malattie cardiache e obesità, ma nel nuovo studio i ricercatori si sono proposti di trovare un segnale di malattia epatica nel mangiare a tarda notte.
Il collegamento con la steatosi
"Alcuni studi avevano già accennato a questa possibilità, ma questa è una delle prime analisi a lungo termine a stabilire esplicitamente un collegamento con la steatosi epatica", ha affermato l'autore principale Robert Wilechansky, MD , epatologo presso l'OHSU e specializzato in trapianti di fegato.
Wilechansky ha osservato che i lavoratori notturni si trovano a dover affrontare un'alterazione del naturale ciclo sonno-veglia, con conseguenti tassi elevati di obesità e malattie cardiache. Considerando che fino al 30 per cento della popolazione statunitense è affetta da steatosi epatica, si è chiesto se piccoli cambiamenti nell'orario dei pasti potessero fare la differenza.
"Sappiamo che il fegato è strettamente sincronizzato con i ritmi circadiani del corpo", ha affermato. "Quindi siamo interessati a modificare i tempi dei pasti in un modo che possa fare la differenza per la salute senza alterare la composizione della dieta". I ricercatori hanno analizzato tre grandi set di dati nazionali preesistenti: il Nurses' Health Study, il Nurses' Health Study II e l' Health Professionals Follow-up Study .
Lo studio
Hanno estratto le abitudini alimentari e di stile di vita auto-riferite da quasi 200.000 partecipanti in tutti e tre gli studi, le hanno raggruppate in base ai comportamenti alimentari e hanno quindi cercato correlazioni con le persone che avevano riferito di soffrire di steatosi epatica o cirrosi. Hanno riscontrato un aumento del 20-30 per cento di tutte le forme di malattie epatiche nel gruppo di persone che hanno dichiarato di mangiare a tarda notte rispetto a coloro che non lo facevano.
"E' importante ricordare che, tra le persone che sviluppano la steatosi epatica, solo una piccola percentuale sviluppa forme gravi della malattia come la cirrosi epatica", ha affermato Wilechansky. "Ciononostante, il punto fondamentale è che limitare l'apporto calorico a poche ore prima di andare a dormire potrebbe essere benefico".