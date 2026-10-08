Bambini, gli abusi lasciano cicatrici nel cervello

AGI - Un nuovo studio di neuroimaging condotto da psicologi dell'Universita' della California, Los Angeles (UCLA) ha dimostrato che gli abusi subiti da bambini lasciano cicatrici nel cervello. I ricercatori hanno riscontrato correlazioni tra la gravità di diverse forme di maltrattamento e lo spessore corticale, l'area superficiale e il volume sottocorticale del cervello, basandosi su immagini di risonanza magnetica di singoli individui.
L'effetto è risultato più pronunciato nelle giovani donne rispetto agli uomini e ai bambini
I risultati sono stati pubblicati su Biological Psychiatry. La prima autrice Haley Wang, attualmente ricercatrice post-dottorato presso il Dipartimento di Psichiatria dell'UCLA, ha collaborato con un collettivo di ricerca internazionale chiamato ENIGMA Consortium per esaminare le immagini di risonanza magnetica cerebrale di 1.389 pazienti affetti da disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e disturbo depressivo maggiore (MDD), insieme a 2.322 soggetti di controllo sani.
Le immagini provenivano da otto diversi paesi
l team ha misurato diverse dimensioni del cervello, come lo spessore dello strato più esterno, chiamato corteccia, e il volume degli strati più interni, chiamati sotto corteccia, oltre alla superficie totale del cervello. I partecipanti hanno risposto a un questionario standard per valutare retrospettivamente gli abusi fisici, emotivi, sessuali, la negligenza fisica e la negligenza emotiva subiti durante l'infanzia. Sulla base di questi dati, i ricercatori hanno elaborato due punteggi: uno per riflettere la gravita' complessiva degli abusi subiti nell'infanzia e uno per riflettere la gravita' complessiva della negligenza subita nell'infanzia.
La negligenza ha ricevuto un punteggio separato rispetto agli abusi, al fine di distinguerla dagli effetti del trauma. Utilizzando un indice che i ricercatori hanno raccolto nel corso degli anni riguardo alla crescita e allo sviluppo tipici del cervello - una sorta di grafico di crescita per il cervello - i ricercatori hanno scoperto una serie distinta, ma non uniforme, di differenze strutturali nel cervello degli individui che hanno ottenuto punteggi elevati in termini di maltrattamenti infantili.
Queste differenze suggeriscono che le traiettorie di neurosviluppo di queste regioni cerebrali siano state alterate a seguito dell'esperienza di tali avversità. Un abuso più grave è risultato associato a volumi del talamo e del pallido insolitamente maggiori, a regioni dell'istmo della corteccia cingolata piu' piccole e a una superficie della corteccia orbitofrontale mediale maggiore rispetto a quanto previsto per la loro età.
Un abuso più grave è risultato associato a cambiamenti più evidenti in queste regioni cerebrali, in particolare tra le giovani donne. Molti di questi modelli osservati nelle giovani donne persistevano anche nelle donne più anziane. La negligenza ha avuto effetti più circoscritti sulla struttura cerebrale: nelle giovani donne, si è limitata a deviazioni dell'area superficiale principalmente nelle regioni del cingolo, situate nella parte centrale del cervello vicino al corpo calloso, mentre nei giovani uomini gli effetti erano circoscritti alla piu' piccola corteccia temporale media destra, situata nella parte inferiore destra. I risultati mettono in discussione l'idea che il trauma infantile abbia un effetto unico e statico sul cervello. Al contrario, diverse tipologie di avversità vissute nella prima infanzia potrebbero essere associate a una varietà di cambiamenti nella struttura cerebrale, che dipendono dall'età e dal sesso.