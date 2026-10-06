Vaccino antinfluenzale Lazio: date, categorie e farmacie
Al via la campagna vaccinale nel Lazio: le date, chi ha diritto e dove farlo
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Al via la campagna vaccinale nel Lazio: le date, chi ha diritto e dove farlo

Un milione e 380mila dosi per over 60, fragili e bimbi presso medici, pediatri e farmacie. Dal 20 novembre somministrazioni aperte a tutti
Il vaccino contro l’herpes zoster riduce del 23% il rischio di ictus e patologie cardiache
SYSPEO/SIPA / AGF - Vaccino
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AGI - È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, con la distribuzione dei diversi prodotti disponibili che raggiungerà progressivamente i vari punti di erogazione entro il prossimo 10 ottobre.

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La campagna è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni compiuti, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. La Regione Lazio mette a disposizione un'importante rete di punti di erogazione, capillarmente distribuita su tutto il territorio per garantire la massima prossimità al cittadino.

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Per la campagna sono disponibili un milione e 380mila dosi di vaccino, con un eventuale possibile incremento laddove si rendesse necessario.

I numeri della rete sul territorio: 140 centri ASL, medici, pediatri e farmacie

Si tratta di una capillare mobilitazione promossa dalla Regione Lazio, che si fonda su una rete imponente articolata su:

  • 140 centri vaccinali gestiti dalle ASL

  • Circa 3.700 medici di famiglia

  • 450 pediatri di libera scelta

  • 700 farmacie aderenti

  • 35 grandi strutture ospedaliere

Dal 20 novembre la vaccinazione sarà aperta a tutta la popolazione

Mentre la prima fase punta a mettere in sicurezza le categorie prioritarie e i soggetti a maggior rischio di complicanze, la somministrazione verrà successivamente estesa. A partire dal 20 novembre, infatti, il vaccino antinfluenzale sarà reso disponibile gratuitamente per tutta la popolazione regionale.

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