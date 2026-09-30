Tumore al seno e prevenzione: 10 anni di Sorrisi in Rosa

AGI - Dieci anni di volti, voci e storie di rinascita e coraggio dopo una diagnosi di tumore al seno. Sorrisi in Rosa festeggia un anniversario speciale guarda al futuro con un evento dedicato alla prevenzione senologica, alla Ricerca e al valore della condivisione lungo il percorso di cura.
I primi 10 anni di Sorrisi in Rosa
Martedì 6 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00, l’Auditorium IULM di Milano ospiterà “Let’s talk with Sorrisi in Rosa: 10 anni insieme”, un incontro gratuito e aperto al pubblico promosso da Humanitas in collaborazione con la Fondazione Humanitas per la Ricerca e l’Università IULM.
Il progetto Sorrisi in Rosa nasce da un’idea della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, insieme ai medici delle Breast Unit di Humanitas. L'obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno, partendo dai racconti di donne che hanno affrontato la malattia. Oggi il progetto conta oltre 170 testimonial curate negli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania, che hanno trasformato la loro storia in un messaggio di speranza per gli altri.
Protagonisti della serata saranno le donne di Sorrisi in Rosa, gli specialisti dei centri oncologici del Gruppo Humanitas e gli studenti della IULM. Tra i momenti principali dell'evento:
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Gerry Scotti, padrino dell’iniziativa, riceverà un premio per il suo continuo impegno nella divulgazione della prevenzione e della ricerca scientifica.
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La presentazione del cortometraggio “Non pensavo mi riguardasse”, realizzato dagli studenti IULM.
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L’iniziativa “Dame in rosa”, nata in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli per unire arte e percorso di cura.
L’evento darà anche il via al mese della prevenzione senologica, con visite e consulti gratuiti in tutte le strutture e i Medical Care del Gruppo
Info utili per il pubblico:
Le novità della decima edizione
Il cortometraggio "Non pensavo mi riguardasse"
Ispirato e realizzato dagli studenti del corso di laurea magistrale in Televisione, cinema e new media dell'Università IULM, il film affronta il tema della prevenzione senza far leva sulla paura, ma puntando sui concetti di cura e consapevolezza.
La narrazione parte dalla vita universitaria dei giovani della Gen Z tra aule, smartphone e metropolitana, e si intreccia con i racconti e le testimonianze dell'archivio di Sorrisi in Rosa. Il titolo riprende un pensiero ricorrente tra molte donne prima della diagnosi: "Non pensavo mi riguardasse". Il cortometraggio crea così un dialogo tra generazioni per riflettere sull'importanza di ascoltare il proprio corpo e non rimandare i controlli.
Il progetto fotografico "Dame in Rosa"
La fotografa Luisa Morniroli porta le donne di Sorrisi in Rosa tra i capolavori del Museo Poldi Pezzoli. Ogni scatto mette in relazione un'opera d'arte con una tappa del percorso di malattia: lo smarrimento iniziale, il corpo che cambia, la stanchezza, le relazioni e la riscoperta della propria identità.
I dipinti diventano metafore che danno voce a emozioni complesse. A guidare il progetto è la famosa Dama del Pollaiolo, simbolo di una bellezza ritrovata che ricorda come la femminilità vada ben oltre l'aspetto fisico o le imperfezioni lasciate dalle cure.
Eventi per tutto il mese
Per tutto il mese di ottobre, gli ospedali e i centri Humanitas in Lombardia, Piemonte e Sicilia ospiteranno la mostra fotografica con le storie delle pazienti, posizionata proprio nelle sale d'attesa e nei reparti di diagnostica.
Inoltre, in tutte le città in cui è presente il Gruppo Humanitas, saranno organizzati consulti gratuiti, incontri di approfondimento, eventi sportivi e percorsi culturali. Tra gli appuntamenti principali a Milano dedicati alle pazienti:
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Sabato 10 ottobre (10:00–12:00): Talk approfondito presso l'Auditorium dell’IRCCS Humanitas San Pio X.
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Sabato 17 ottobre (09:00–15:30): XIII edizione di “Mamazone - Paziente diplomata” presso il Centro Congressi dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas a Rozzano.
L'impegno per la ricerca scientifica
Ogni anno in Italia si registrano oltre 50.000 nuove diagnosi di tumore al seno, malattia che in Europa colpisce in media una donna su otto nel corso della vita. Oggi, grazie a diagnosi sempre più precoci, cure avanzate e all'assistenza all'interno di Breast Unit specializzate (che aumentano le probabilità di guarigione di circa il 18%), le prospettive di vita sono nettamente migliorate.
Tutti questi progressi sono frutto del lavoro dei ricercatori. Per questo, le attività del mese di ottobre previste da Fondazione Humanitas per la Ricerca sosterranno LIVING-MB, un progetto dedicato alle donne con tumore al seno metastatico. L'obiettivo è monitorare in modo digitale i sintomi per individuare prima gli effetti collaterali delle terapie, migliorando la qualità di vita delle pazienti attraverso interventi. personalizzati.