Intervenire sulla depressione aumenta sopravvivenza cancro

AGI - La depressione potrebbe essere un fattore sottovalutato nell'esito dei tumori, secondo un'ampia analisi SEER-Medicare condotta su oltre 265.000 adulti affetti da sei tipi di cancro comuni.
La depressione e la sua influenza sui pazienti oncologici
I ricercatori hanno scoperto che i pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore presentavano un rischio più elevato di morire a causa del cancro, mentre coloro che avevano ricevuto una psicoterapia entro quattro settimane dalla diagnosi di cancro avevano un rischio di mortalità specifica per il cancro inferiore del 21%.
Una realtà ancora troppo poco diffusa: solo il 3% dei pazienti secondo la ricerca infatti ha ricevuto un supporto terapeutico in questa fase iniziale. I risultati saranno presentati al congresso annuale dell'American Society for Radiation Oncology (ASTRO).
Un male invisibile ma da non sottovalutare
"La depressione può essere facilmente trascurata nella cura del cancro perché sintomi come affaticamento, difficoltà di concentrazione e perdita di interesse spesso si sovrappongono agli effetti del cancro o del suo trattamento", ha affermato Edmund M. Qiao, MD, autore principale dello studio e specializzando in radioterapia oncologica presso l'Universita' della California di San Diego. "Ma quando la depressione non viene riconosciuta o trattata, può aggiungere un ulteriore livello di difficoltà in un momento in cui i pazienti hanno più bisogno di supporto. I nostri risultati suggeriscono che uno screening precoce e l'invio alla psicoterapia potrebbero contribuire a colmare un'importante lacuna nell'assistenza oncologica completa".
La depressione è comune ha molti pazienti, ma i servizi di salute mentale non sono sempre integrati nell'assistenza oncologica. Per il presente studio, i ricercatori hanno cercato di capire se questo disturbo psicologico fosse associata alla mortalità per cancro e se gli esiti differissero in base al tipo e alla tempistica del trattamento per la salute mentale. L'analisi retrospettiva ha esaminato due approcci comuni al trattamento della depressione: la psicoterapia e i farmaci antidepressivi. I ricercatori hanno analizzato i dati di 265.639 beneficiari del programma Medicare di età pari o superiore a 66 anni a cui era stato diagnosticato un tumore al seno, al colon-retto, alla prostata, alla vescica, al rene o al polmone non a piccole cellule (NSCLC) tra il 2010 e il 2017.
I dati dello studio
Più di un paziente su cinque (22%) presentava anche una diagnosi di disturbo depressivo maggiore. I ricercatori hanno valutato il trattamento entro quattro settimane dalla diagnosi di cancro, con ulteriori analisi a otto e dodici settimane. I pazienti affetti da entrambe le patologie presentavano un rischio di mortalità specifica per cancro superiore dell'11% rispetto a quelli senza depressione. Un anno dopo la diagnosi, il 29% con depressione era deceduto a causa del cancro, rispetto al 21 per cento dei pazienti senza depressione. A cinque anni, la mortalità specifica per cancro era del 43% per i pazienti con depressione, rispetto al 35% per quelli senza.
La psicoterapia iniziata subito dopo la diagnosi di cancro ha mostrato la più forte associazione con una minore mortalità per cancro tra i pazienti con depressione. I pazienti che hanno ricevuto psicoterapia entro quattro settimane hanno avuto un rischio inferiore del 21% di mortalità specifica per cancro nelle analisi aggiustate utilizzando la ponderazione del punteggio di propensione.
"Per gli oncologi, questi risultati supportano l'individuazione dei pazienti che potrebbero aver bisogno di assistenza per la salute mentale e il loro invio ai servizi appropriati il prima possibile."
I ricercatori hanno anche esaminato le associazioni tra salute mentale, trattamento e mortalità specifica per cancro per ciascuno dei sei tipi di cancro. La depressione era piu' comune tra i pazienti con NSCLC (27%) e meno comune tra quelli con cancro alla prostata (13%). Era significativamente associata a una maggiore mortalità specifica per cancro in ogni gruppo di tumori, con l'associazione più forte osservata nel cancro alla prostata. L'associazione tra psicoterapia e mortalità specifica per cancro variava a seconda del tipo di tumore, raggiungendo la significatività statistica per il cancro alla prostata, al seno e al rene. La farmacoterapia è risultata significativamente associata a una minore mortalità specifica per cancro nei pazienti con cancro alla prostata.
Le differenze riscontrate tra i vari tipi di cancro suggeriscono che la relazione tra salute mentale ed esiti della malattia potrebbe essere più complessa di quanto un singolo approccio alla gestione della depressione possa cogliere.