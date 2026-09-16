La tosse notturna è legata ai livelli di inquinamento

AGI - La tosse notturna è nettamente legata ai livelli di inquinamento.
È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Communications Health. Ricercatori dell'Università di Cambridge, dell'Università di Tsinghua e dell'azienda di tecnologie per il sonno Sleep Cycle hanno analizzato i suoni della tosse provenienti da individui di 32 città di 12 Paesi per un periodo di 500 giorni, scoprendo che livelli più elevati di inquinamento atmosferico giornaliero erano fortemente correlati ai livelli di tosse notturna, anche laddove i livelli di inquinamento locali erano inferiori al limite di esposizione giornaliera raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità.
L'esperimento sugli abitanti di 32 città
I ricercatori hanno utilizzato i suoni della tosse registrati passivamente da un'app mobile tramite il microfono del telefono. I suoni della tosse sono stati conteggiati su ciascun dispositivo e aggregati per città per creare un set di dati senza precedenti di questo tipo. I ricercatori hanno tenuto conto di fattori esterni che potrebbero portare a un aumento dei livelli di tosse, come le condizioni meteorologiche o i livelli di influenza. L'analisi dei dati, che sono stati anonimizzati, ha rilevato che quando i livelli di inquinamento aumentavano di 10 microgrammi di particolato per metro cubo, si verificava un aumento del 2,4 per cento dei livelli di tosse. A Los Angeles, una delle città incluse nel set di dati, i livelli di tosse hanno raggiunto il picco in concomitanza con gli incendi boschivi del gennaio 2025, fungendo da esperimento quasi naturale che ha ulteriormente confermato l'associazione a breve termine tra inquinamento diurno e tosse notturna.
"Tutti tossiscono di tanto in tanto, ma la tosse, che sia un episodio isolato o più persistente, è un segno di irritazione o infiammazione polmonare", afferma l'autore principale, il dottor Tong Xia dell'Università di Tsinghua: "La tosse potrebbe essere il segnale di qualcosa che non è ancora diventato cronico, ma che potrebbe diventarlo in futuro".