Un nuovo spray nasale protegge gli anziani dall'influenza

AGI - Contro diversi ceppi di influenza arriva una nuova formulazione vaccinale somministrata con un singolo spray nasale in grado di invertire il declino dell’immunità polmonare legato all’invecchiamento, offrendo una protezione completa. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science Immunology, condotto dagli scienziati del Massachusetts General Hospital, guidati da Shilin Gao.
Il vaccino, riportano gli autori, somministrato negli animali più anziani, ripristinava risposte immunitarie forti e paragonabili a quelle degli esemplari più giovani. Con l’avanzare dell’età, spiegano gli esperti, l’efficacia dei vaccini diminuisce a causa dell’aumento dell’immunosoppressione e dell’indebolimento delle risposte immunitarie nei polmoni. Per superare questo ostacolo, i ricercatori hanno sviluppato un adiuvante chiamato AMnESTI. Si tratta di un liposoma biomimetico, una minuscola sfera che imita le cellule del corpo, contenente ioni di manganese e una molecola che attiva il sistema immunitario innato, o agonista STING. Somministrato per via intranasale, l’adiuvante si lega alle cellule epiteliali che rivestono gli alveoli polmonari, attivando la via di segnalazione cellulare cGAS-STING.
La risposta dei linfociti a svariati gruppi del virus dell'influenza
Questo processo, sostengono i ricercatori, stimola la produzione di cellule immunitarie, cellule dendritiche e monociti, e riduce l’immunosoppressione. L’analisi tramite sequenziamento genetico ha dimostrato che una sola dose del vaccino combinato con questo adiuvante ringiovanisce l’immunità polmonare e induce una potente risposta dei linfociti T contro svariati ceppi del virus influenzale.
“Data la scarsa efficacia degli attuali vaccini influenzali negli anziani – afferma Gao – questo lavoro ha il potenziale di proteggere le popolazioni man mano che l’età avanza, dato che questi soggetti sono sproporzionatamente vulnerabili a epidemie stagionali e pandemie”. Nel prossimo futuro, concludono gli autori, sarà importante verificare la possibilità di combinare questo innovativo adiuvante nasale con altri vaccini mirati contro diversi patogeni respiratori emergenti a elevato potenziale pandemico.