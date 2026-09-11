Le extension per le ciglia favoriscono la proliferazione di acari

AGI - L’uso regolare delle extension per le ciglia è associato alla proliferazione di acari microscopici, come Demodex folliculorum, e alla disfunzione delle ghiandole di Meibomio, provocando secchezza, irritazione oculare e blefarite, un’infiammazione comune e spesso cronica del margine libero delle palpebre.
A lanciare l’allarme uno studio, presentato al 44° Congresso della Società Europea di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, condotto dagli scienziati del Dipartimento di Oftalmologia presso la National Pirogov Memorial Medical University di Vinnytsia. Il team, guidato da Tetiana Zhmud Ucraina, ha analizzato un campione di 345 donne, di età compresa tra 16 e 28 anni. Una persona su quattro, precisano gli esperti, si era sottoposta almeno una volta a un trattamento di extension per ciglia.
Fastidi oculari causati dagli acari
Il gruppo di ricerca ha riscontrato fastidi oculari nel 47,6% delle utilizzatrici di extension. Stando a quanto emerge dall’indagine, l’utilizzo delle extension era fortemente associato alla proliferazione di acari microscopici. L’analisi al microscopio ha rivelato la presenza di acari Demodex sul 96%, spesso accompagnata da arrossamenti e desquamazione. La meibografia a infrarossi, è emerso che l’85% delle donne sottoposte al trattamento per almeno dieci volte mostrava disfunzioni alle ghiandole di Meibomio.
Una corretta igiene palpebrale, commentano gli studiosi, è fondamentale per prevenire tali problematiche. “I nostri risultati – afferma Zhmud – non suggeriscono di evitare completamente le extension, ma evidenziano l’importanza di una corretta igiene palpebrale quotidiana. Raccomandiamo l’uso di gel ipoallergenici e, se necessario, trattamenti antiparassitari”. I ricercatori precisano che si tratta di uno studio preliminare, per cui sarà necessario condurre ulteriori approfondimenti su campioni più ampi che includano un gruppo di controllo. I risultati, concludono gli autori, contribuiranno a comprendere meglio il legame quantitativo tra la frequenza delle extension e la salute dell’occhio.