Funghetti allucinogeni utili contro effetti collaterali chemio

AGI - Un composto presente nei funghetti allucinogeni ha permesso di evitare la neuropatia – un grave effetto collaterale della chemioterapia – nei topi. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Science e guidato dall’Università del Texas. La neuropatia consiste nella sensazione costante presso le estremità di bruciore, di formicolio o di puntura da aghi.
La sostanza somministrata prima della chemio
Solo due dosi di psilocibina, una sostanza psicoattiva presente nei funghetti, somministrate prima della chemioterapia hanno impedito completamente ai topi di sviluppare neuropatia.
La neuropatia
Questa condizione colpisce fino al 60% delle persone trattate con farmaci antitumorali a base di platino, ampiamente utilizzati per il trattamento di tumori alle ovaie e ai polmoni, ad esempio. I risultati del nuovo studio dimostrano che la psilocibina potrebbe contribuire a proteggere le fibre nervose prima che la chemioterapia causi danni permanenti, che gli approcci attuali non sono in grado di prevenire o trattare efficacemente.
“Questo studio va oltre le indicazioni canoniche degli psichedelici, come depressione, dipendenza, ansia e disturbo da stress post-traumatico (PTSD)”, afferma il coautore dello studio Moran Amit, oncologo chirurgo presso l’MD Anderson Cancer Center di Houston, in Texas. “Per la prima volta, stiamo esaminando il dolore”, aggiunge. “E stiamo dimostrando un’efficacia davvero significativa non nel trattamento del dolore, ma nella sua prevenzione”.
La funzione della psilocibina
Gli autori hanno scoperto che la psilocibina arresta la degenerazione nervosa attivando specifici recettori sulle fibre nervose sensoriali presenti sulla pelle degli animali. L’attivazione di questi recettori innesca una serie di reazioni che coinvolgono proteine motorie, le quali mantengono i mitocondri in movimento lungo i neuroni. Per verificare se i risultati fossero validi anche per gli esseri umani, i ricercatori hanno prelevato campioni di tessuto nervoso da 29 persone sottoposte a chirurgia ricostruttiva e li hanno esaminati al microscopio.
Hanno scoperto che la chemioterapia bloccava completamente il movimento dei mitocondri all’interno dei neuroni, ma che il pretrattamento del tessuto con psilocibina manteneva attivi gli organelli. Amit e i suoi colleghi affermano che a novembre avvieranno una sperimentazione clinica per valutare la sicurezza e l’efficacia della somministrazione di psilocibina prima della chemioterapia in persone affette da tumori al seno, al colon-retto e alla testa e al collo.